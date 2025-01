Akcie v USA sa v piatok výrazne oslabili

Foto: pixabay.com/Brenda Johnson

Akcie v USA sa v piatok (10. 1.) výrazne oslabili, keď kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil takmer 700 bodov. Dobré údaje z trhu práce totiž utlmili očakávania týkajúce sa uvoľňovania menovej politiky.

Dow Jones si v piatok pohoršil o 696,75 bodu alebo 1,63 % a uzavrel na 41.938,45 bodu. Širší index S&P 500 padol o 1,54 % na 5827,04 a technologický index Nasdaq Composite o 1,63 % na 19.161,63 bodu. Piatkový pokles spôsobil, že všetky tri hlavné americké akciové indexy sú od začiatku roka v strate.V Spojených štátoch sa v decembri vytvorilo výrazne viac pracovných miest, než sa očakávalo, a miera nezamestnanosti klesla, ukázala piatková správa amerického ministerstva práce. Mimo poľnohospodárstva vzniklo 256.000 pracovných miest po 212.000 v novembri, pričom ekonómovia počítali len so 165.000 novými pracovnými miestami. Miera nezamestnanosti sa znížila na 4,1 % z novembrových 4,2 %.

Výnosy 10-ročných dlhopisov vlády USA po zverejnení údajov z trhu práce vyskočili na najvyššiu úroveň od konca roka 2023. „Dobré správy pre ekonomiku, ale zlé pre trhy, aspoň zatiaľ,“ uviedol globálny trhový stratég Wells Fargo Investment Institute Scott Wren.

Obchodníci aktuálne počítajú s tým, že americká centrálna banka (Fed) v tomto roku uvoľní menovú politiku len raz. Fed podľa nich počká počká s ďalším znížením úrokových sadzieb minimálne do júna, a potom do konca roka sadzby už neklesnú. Pred piatkovým zverejnením správy o decembrovom vývoji na trhu práce trh očakával uvoľnenie menovej politiky v máji, a potom do konca roka ešte jedno.Všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali týždenné straty, pričom Dow Jones a S&P 500 klesli približne o 1,9 % a Nasdaq Composite o 2,3 %.