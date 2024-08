Akcie Nestlé po nečakanej rezignácii šéfa koncernu klesli o 2,5 %

Ilustračné foto. Foto: bohynekuchyne.cz

Po prekvapujúcej rezignácii šéfa Nestlé Marka Schneidera (58) sa akcie najväčšej potravinárskej spoločnosti na svete dostali pod tlak. Akcie Nestlé v piatok v rannom obchodovaní vo Švajčiarsku stratili vyše 2,5 %.

Správna rada švajčiarskeho potravinárskeho koncernu po niekoľkých neuspokojivých kvartáloch najskôr oznámila Schneiderovu rezignáciu a za generálneho riaditeľa vymenovala Francúza Laurenta Freixeho. „Zameriam sa na organický rast,“ uviedol 62-ročný Freixe. V Nestlé pracuje od roku 1986, naposledy bol šéfom latinskoamerickej divízie. Teraz by ako šéf koncernu mal zvýšiť jeho podiel na trhu a zlepšiť výkonnosť.

Ráno akcie Nestlé padli o viac ako 2,5 %. Tesne predpoludním SELČ sa obchodovali so stratou 1,86 % po 87,78 CHF (92,50 eura). Ešte minulý rok v septembri stála akcia Nestlé vyše 105 CHF.

Šéf správnej rady predstavenstva Paul Bulcke v konferenčnom hovore s analytikmi nechcel potvrdiť, že práve oslabenie akcie firmy je dôvodom zmeny na čele skupiny. Freixe vyhlásil, že chce investovať do výskumu a vývoja, ako aj do produktivity a urýchliť digitálnu transformáciu.Doterajší šéf Schneider prišiel do Nestlé v roku 2017 z farmaceutickej a zdravotníckej skupiny Fresenius. „Mark významne prispel k veľkému pokroku, ktorý sme dosiahli v našich snahách o udržateľnosť,“ uviedol Bulcke, keď oznamoval jeho rezignáciu.