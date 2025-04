Zisk talianskeho energetického koncernu Eni v prvom kvartáli klesol

Foto: pexels.com/JÉSHOOTS

Talianska energetická spoločnosť Eni zaznamenala v 1. kvartáli pokles tržieb aj zisku, napriek tomu sú výsledky vzhľadom na súčasnú situáciu solídne. Uviedla to vo štvrtok firma, pričom dodala, že napriek horším výsledkom vyplatí dividendy. Informovali o tom agentúra AFP a portál RTTNews.

Eni oznámila, že za prvé tri mesiace tohto roka zaznamenala čistý zisk 1,17 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 3,3 %. Ešte výraznejšie klesol jej zisk po úprave o jednorazové položky. Dosiahol 1,41 miliardy eur, čo medziročne znamená pokles o 11 %. Spoločnosť však prekonala očakávania, keďže analytici počítali s poklesom upraveného zisku na 1,21 miliardy eur. Celkové tržby predstavovali 22,96 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom vykázala firma tržby na úrovni 23,17 miliardy eur.

Šéf spoločnosti Claudio Descalzi však uviedol, že vzhľadom na „pokles cien ropy a neistú makroekonomickú situáciu“ sú to solídne výsledky a firma je v dobrej pozícii, aby súčasnú situáciu zvládla. Vzhľadom na neistotu na svetových trhoch však plánuje tento rok zredukovať náklady, a to približne o 2 miliardy eur. Napríklad čisté kapitálové výdavky by v tomto roku nemali dosiahnuť 6 miliárd eur, zatiaľ čo Eni pôvodne počítala s výdavkami na úrovni 6,5 miliardy až 7 miliárd eur. Na druhej strane, napriek škrtom je pripravená vyplatiť akcionárom plánované dividendy. Okrem toho plánuje spätné odkúpenie akcií v hodnote 1,5 miliardy eur.