Zisk ropného koncernu Saudi Aramco v 1. kvartáli klesol

Foto: SITA/AP

Saudskoarabský ropný koncern Saudi Aramco oznámil za 1. štvrťrok tohto roka pokles zisku, pod čo sa veľkou mierou podpísali nižšie ceny ropy a zvýšené náklady spoločnosti. Informuje o tom agentúra AFP.

Firma oznámila, že v 1. kvartáli zaznamenala čistý zisk 97,54 miliardy rialov (SAR), čo v prepočte predstavuje 23,11 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa tak zisk znížil o 4,6 %. Šéf Saudi Aramco Amin H. Násir poukázal najmä na ekonomickú neistotu, ktorá negatívne ovplyvňuje ceny ropy.

V roku 2022 zaznamenal saudskoarabský ropný koncern rekordný zisk. Podpísala sa pod to invázia Ruska na Ukrajinu, ktorá viedla k prudkému rastu cien ropy. Saudskej Arábii to zároveň umožnilo zaznamenať prvý rozpočtový prebytok za takmer desaťročie.

V ďalších rokoch však ceny ropy klesali a s nimi aj zisk kľúčového zdroja príjmov do saudskoarabského štátneho rozpočtu. Vláda kontroluje 81,5-percentný podiel v spoločnosti a je výrazne závislá od príjmov firmy, aby mohla pokračovať vo financovaní svojho ambiciózneho projektu „Vision 2030“. Tým plánuje znížiť závislosť štátu od príjmov z ropy. Súčasťou tohto projektu sú zvýšené investície do iných oblastí hospodárstva, najmä do cestovného ruchu.