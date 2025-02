Zásoby plynu v Európe klesli na 47 %

Foto: TASR

Zásoby plynu v európskych podzemných zásobníkoch (PZP) klesli na približne 47 %. Odber vo februári je najvyšší za uplynulé štyri roky. Vyplýva to z údajov Gas Infrastructure Europe (GIE).

Od začiatku vykurovacej sezóny štáty Európskej únie (EÚ) odčerpali zo zásobníkov viac ako 56 miliárd kubických metrov (m3) plynu. Napriek vysokej spotrebe v nich stále zostáva 52,4 miliardy m3 plynu, čo je štvrtá najvyššia úroveň zásob pre začiatok februára v histórii týchto záznamov.Vlani sa však čerpanie plynu z podzemných zásobníkov skončilo už 31. marca, pričom v nich zostalo 58,44 % zásob. V súčasnosti sú zásobníky plné len na 47,24 %, čo je o 8,5 percentuálnych bodov menej ako priemer k tomuto dátumu za päť rokov.Aktuálna vykurovacia sezóna v Európe sa ale začala 29. októbra 2024, o 10 dní skôr ako predchádzajúca jesenno-zimná sezóna.

A zároveň celkový odber plynu zo zariadení k 106. dňu od okamihu dosiahnutia maximálnej hladiny naplnenia je o 26 % vyšší ako priemerná hodnota pre tento deň za predchádzajúcich päť rokov.Pre EÚ boli najproblematickejšie roky 2018 a 2022, keď zásoby v zásobníkoch na konci vykurovacej sezóny na jar klesli na kritické úrovne pod 18 %, respektíve 26 %. Dokonca bolo potrebné pristúpiť k odberu tzv. vyrovnávacieho plynu, ktorý sa používa na udržanie požadovaného tlaku v zásobníkoch.

Foto: SITA/AP

Prvá polovica aktuálneho týždňa je v Európe relatívne teplá, no bližšie k víkendu sa očakáva prudké ochladenie, ktoré sa začiatkom budúceho týždňa ešte zintenzívni.Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) z terminálov do európskeho systému prepravy plynu sú vo februári na rekordných úrovniach. V súčasnosti sú kapacity na spätné splyňovanie skvapalneného plynu a jeho následné vstrekovanie do európskych plynovodov na úrovni 52 %.