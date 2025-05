Východoslovenská vodárenská spoločnosť chystá zmeny! Aké to budú?

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Zdroj: TASR/František Iván

Posilnenie práv malých akcionárov, rozšírenie počtu zamestnancov v dozornej rade a vytvorenie podmienok na zavedenie programu zamestnaneckých akcií prinášajú zmeny stanov, ktoré v stredu (14. 5.) schválilo predstavenstvo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) ako tému pre najbližšie rozhodovanie valného zhromaždenia VVS. Informoval o tom Klub akcionárov VVS s tým, že valné zhromaždenie bude o zmenách stanov rozhodovať 19. júna.

Klub akcionárov deklaroval, že podporuje aj prijatie zmien, ktoré budú zohľadňovať strategické dokumenty a politiky Európskej únie v oblasti životného prostredia, najmä Európsku stratégiu odolnosti v oblasti vody ako súčasť Európskej zelenej dohody. „Všetky tieto zmeny zapadajú do poslania Klubu akcionárov VVS posilňovať hlas najmä malých akcionárov, zvlášť, ak to nie je na úkor akýchkoľvek iných akcionárov a tieto zmeny takými sú. Pokiaľ ide o zamestnanecké akcie, klub akcionárov už dávnejšie podpísal memorandum o spolupráci s Odborovým zväzom Drevo, lesy, voda o podpore tohto programu, ktorý, veríme, prispeje k stabilizácii toho významného aktíva, ktorým vodárenská spoločnosť dnes disponuje a to zamestnaneckým kmeňom,“ uviedol Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a podpredseda správnej rady Klubu akcionárov VVS.

Podľa predstavenstvom odporúčaných stanov by sa VVS mohla aktívne pripojiť k snahám o udržateľný rozvoj a podporu prechodu na nízkoemisnú ekonomiku v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody a vydať zelené dlhopisy na podporu projektov, ktoré prispievajú k ekologickej udržateľnosti. Pri ich emisii sa VVS bude riadiť pravidlami obsiahnutými v EU Greenbondstandard, čím sa zabezpečí transparentnosť a dôveryhodnosť investičných aktivít VVS a prístup k širšiemu okruhu investorov. Spoločnosť má záujem začleniť zelené dlhopisy do rámca Dlhopisového programu garantovaných výnosov.

Nové stanovy

Riaditeľka klubu akcionárov Miroslava Hančáková ďalej informovala, že nové stanovy tiež majú vytvoriť priestor na prípravu programu, ktorý bude v rámci zákona nahradzovať vlastníctvo zamestnaneckých akcií. Zákon totiž v súčasnosti neumožňuje, aby akcie priamo vodárenských spoločností vlastnili fyzické osoby – jej zamestnanci. Mohlo by teda ísť o benefit naviazaný na hospodárske výsledky spoločnosti alebo iné merateľné ukazovatele výkonnosti spoločnosti a práce zamestnancov a zaviesť zamestnanecký plán vlastníctva akcií alebo iný obdobný program najmä program virtuálnych zamestnaneckých akcií, ktoré imitujú hodnotu reálnych akcií, ale neudeľujú majetkové práva s nimi spojenými.

Postavenie zamestnancov by tiež mala posilniť zmena, podľa ktorej by dozorná rada mala mať desať členov, z ktorých by polovicu tvorili zástupcovia zamestnancov. Podľa nových stanov by akcionári vlastniaci aspoň jedno percento akcií VVS mali nadobudnúť nové práva, ktorými doteraz nedisponujú. Týka sa to napríklad zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia alebo zvolania dozornej rady.