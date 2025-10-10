ÚRSO varuje: Plán REPowerEU môže ohroziť energetickú stabilitu Slovenska aj EÚ

Bez ekonomickej racionality je podpora obnoviteľných zdrojov energie (OZE) zo strany Európskej únie (EÚ) dlhodobo neudržateľná. Plán REPowerEU, ktorý má pomôcť krajinám znížiť závislosť od ruských energií a rýchlejšie prejsť na obnoviteľné zdroje, je nerozumný projekt ohrozujúci energetickú bezpečnosť členských štátov Únie, uviedol v piatok Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
„Rozhodnutia v oblasti energetiky musia byť racionálne a technicky realizovateľné, nie politicky motivované. Napríklad, ak sa jadrové palivo z Ruska zaradí pod RePowerEU, ohrozí to energetickú bezpečnosť celej Európskej únie,“ zdôraznil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Úrad pripomenul, že agenda Green Dealu v EÚ už výrazne ovplyvnila energetický mix v prospech OZE, čo viedlo k nárastu hodín so zápornými cenami elektriny. V roku 2024 ÚRSO zaznamenal 288 obchodných periód so zápornou cenou, pričom do konca septembra 2025 ich už bolo 293. „Záporné ceny sú dôsledkom prebytku energie z OZE, ktorý musí sústava aktívne vyrovnávať. Preto sme reagovali skrátením obchodného intervalu na 15 minút a úpravou spoplatnenia odchýlok,“ vysvetlil Holjenčík.
ÚRSO dlhodobo presadzuje, aby sa elektrina z OZE vyrábala tam, kde sa aj spotrebuje, aby sa predišlo neefektívnemu prenosu a nestabilite. Regulátor zároveň považuje jadrovú energiu za najekonomickejšie, najekologickejšie a najspoľahlivejšie riešenie pre energetickú stabilitu SR a celého regiónu.