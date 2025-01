Ukrajina musí urýchlene začať dovážať plyn

Foto: SITA

Ukrajina musí urýchlene začať dovážať značné množstvo plynu, aby pokryla svoje potreby. Objem suroviny v ukrajinských zásobníkoch totiž klesol na takmer kritickú hranicu desiatich percent. Na sociálnu sieť Facebook to napísal bývalý šéf ukrajinskej prepravnej sústavy (GTSOU) Serhij Makohon, uviedla agentúra Reuters.

Denná produkcia plynu nemôže pokryť všetky potreby Ukrajiny v chladnom období. V letných mesiacoch krajina čerpá plyn do zásobníkov, aby ho mohla využiť v zime.

„Naše zásobníky sa postupne, ale isto blížia k úrovni desaťpercentnej naplnenosti,“ uviedol Makohon. Denne tak podľa neho bude možné z nich odčerpať 60 miliónov metrov kubických. Keďže plyn v zásobníkoch je pod tlakom, nižšia hladina znamená, že možno denne vyťažiť menej.

„To bude znamenať, že nebudeme schopní pokryť dopyt po plyne prostredníctvom ťažby a podzemných plynových zariadení a budeme musieť plyn núdzovo dovážať,“ napísal Makohon.

Pred rokom boli podľa neho zásobníky naplnené približne z 20 percent a v roku predchádzajúcom touto dobou z 22 až 23 percent. Súčasná denná spotreba plynu predstavuje približne 110 miliónov metrov kubických, čo sa pokrýva 52 miliónov metrov kubických z ťažby a 58 miliónov metrov kubických zo zásobníkov.

V prípade mrazov by spotreba mohla vzrásť toľko, že by to nebolo možné pokryť zo zásob

Makohon tiež uviedol, že v prípade mrazov by spotreba mohla vzrásť až na 150 miliónov metrov kubických, čo by bol skok, ktorý by nebolo možné pokryť zo zásob. Bolo by nutné plyn dovážať „vo významných objemoch a za každú cenu“, dodal.

Ukrajina prestala vykazovať objem plynu v zásobníkoch. Zásobníky sa stali terčom pravidelných ruských raketových útokov. Údaje prevádzkovateľa prepravnej sústavy ukazujú, že krajina dováža malé množstvo plynu z Maďarska.

Kyjev odmietol predĺžiť tranzitnú zmluvu s Moskvou

Ruský plyn prestal do štátov Európskej únie cez Ukrajinu prúdiť na začiatku tohto roka. Kyjev totiž odmietol predĺžiť tranzitnú zmluvu s Moskvou so zdôvodnením, že tak chce Rusku obmedziť príjmy, ktorými financuje vojnu na Ukrajine.

Zdroje z energetického sektora agentúre Reuters už skôr oznámili, že aby Ukrajina mohla udržiavať svoju plynárenskú sústavu aj po zastavení ruského tranzitu, potrebuje v zime dovážať približne 100 miliónov metrov kubických plynu mesačne.