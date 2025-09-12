Tankujeme už drahšie ako pred rokom: Čo sa deje na pumpách?

Ceny najčastejšie používaných pohonných látok počas prvého školského týždňa rástli. Cena obyčajného aj prémiových benzínov rástla druhý týždeň za sebou, dosiahla najvyššiu hodnotu od konca júna.
Motorová nafta sa predávala za najvyššie ceny za posledný mesiac. Tempo zdražovania bolo na úrovni dlhodobého priemeru, ceny medzitýždenne vzrástli o 1,2 až 1,5 centa za liter. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).
Liter benzínu 95 sa predával za 1,528 eura, priemerná cena prémiových benzínov bola 1,735 eura za liter. Bežná nafta stála 1,448 eura za liter, priemerná cena prémiových druhov nafty dosiahla hodnotu 1,647 eura za liter.
Prvýkrát od februára 2025 sa priemerné ceny tradičných pohonných látok dostali na vyššiu úroveň ako pred rokom. Benzín 95 stál viac ako pred rokom o 0,8 %, prémiové benzíny o 1,9 %, motorová nafta o 1,4 % a prémiové nafty o 2,3 %.
Aktuálne ceny plynov zaznamenali oproti predchádzajúcemu týždňu zmeny. Najvýraznejšie stúpla cena LNG (skvapalnený zemný plyn), o 1,7 centa na 1,523 eura za kilogram. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa nepatrne znížila o tri desatiny centa, liter stál 0,679 eura. Takmer bez zmeny zostal CNG (stlačený zemný plyn), predával sa za 1,660 eura za kilogram.
Oproti minulému roku bola cena plynu CNG vyššia o 3,7 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 5,3 %, LNG o 8,8 %.
Zaznamenali ste nárast cien pohonných látok na pumpách?
Áno
Nie
100 %
0 %
Hlasovalo: 21
Dočkáme sa zlacňovania?
A na aký vývoj na pumpách sa máme pripraviť? Analytik XTB Matej Bajzík predpokladá, že budúci týždeň budú ceny pohonných látok stagnovať, a to z dôvodu stále zmiešaných fundamentov na cene ropy. Ceny benzínov či nafty budú pravdepodobne naďalej oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter.
„Cena ropy sa pohybuje v cenovom kanáli v bočnom trende medzi úrovňami 66 až 69 USD za barel. Čakáme či vzhľadom na zmiešané fundamenty ropa neprerazí úroveň 69 USD za barel a následne by bolo pravdepodobné, že by sme sa dostali až k psychologickej úrovni 70 USD za barel,“ dodáva Bajzík.
Za posledný týždeň pritom hýbalo trhmi s ropou opätovné napätie na blízkom východe. Ropa reagovala na správu o izraelskom útoku na vedenie Hamasu v Katare. Bezprostredne po útoku vyskočili ceny ropy, keď investori započítali do cien rizikovú prémiu. Neskôr sa však rast vymazal, keďže nedošlo k priamemu narušeniu dodávok.
Ďalším faktorom, ktorý rezonoval, boli podľa analytika XTB informácie o tom, že americký prezident Donald Trump vyzval Európsku úniu, aby zaviedla 100 % clá na dovoz z Číny a Indie. Obe tieto krajiny patria k najväčším odberateľom ruskej ropy, ktorá zostáva hlavným zdrojom príjmov Ruska počas vojny na Ukrajine. „Ak by sa podobné clá zaviedli, znamenalo by to tlak na obmedzenie exportu ruskej ropy, no zároveň aj nové napätie v globálnom obchode,“ upozorňuje Bajzík.