Shell prekvapil: Zisk v 3. štvrťroku prudko vzrástol aj pri lacnej rope

Britský ropný a plynárenský gigant Shell vo štvrtok oznámil nárast čistého zisku v 3. štvrťroku o 24 %, keďže jeho marže a objemy predaja sa zlepšili napriek klesajúcim cenám ropy. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.
Zisk Shell pripadajúci akcionárom sa za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil na 5,32 miliardy USD (4,57 miliardy eur) zo 4,29 miliardy USD v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Ale upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) klesol na 14,77 miliardy USD z vlaňajších 16,01 miliardy USD.
Tržby za 3. štvrťrok sa znížili na 68,15 miliardy USD zo 71,09 miliardy USD v minulom roku. Analytici z Wall Street v priemere očakávali, že spoločnosť vykáže tržby vo výške 71,44 miliardy USD.
Ceny energií sa tento rok dostali pod tlak pre obavy, že clá amerického prezidenta Donalda Trumpa poškodia hospodársky rast, zatiaľ čo krajiny zo skupiny OPEC+ zvyšujú ťažbu ropy.