Rusko chce zvýšiť predaj LNG a posilniť obchod s Čínou Severnou morskou cestou

Rusko chce posilniť obchod s Čínou prostredníctvom Severnej morskej cesty a stať sa aj jej najväčším dodávateľom skvapalneného zemného plynu (LNG). Povedal to podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Informovala o tom agentúra Reuters.

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil Čínu tento týždeň a počas rokovaní v rámci fóra čínskej ekonomickej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta vyzval na poskytnutie investícií do Severnej morskej cesty (NSR – Northern Sea Route). Táto trasa by podľa Putina mohla prehĺbiť obchod medzi Východom a Západom. Trasa vedie z ruského prístavného mesta Murmansk ležiaceho neďaleko hraníc s Nórskom na východ až po Beringovu úžinu pri Aljaške.

Novak, ktorý sa tiež na fóre zúčastnil, povedal, že Rusko je v súčasnosti štvrtým najväčším dodávateľom LNG do Číny. Na globálnom trhu s touto komoditou súperí s Katarom, USA a Austráliou. Ako na fóre povedal, „Rusko by sa mohlo stať hlavným spoľahlivým dodávateľom LNG do Číny, ak sa do úvahy vezmú projekty, ktoré sa momentálne realizujú“.

Minulý rok Rusko schválilo rozvoj tejto trasy, od ktorej si v budúcom roku sľubuje prepravenie zhruba 80 miliónov ton tovaru. V roku 2030 by Severnou morskou cestou chcelo Rusko prepravovať zhruba 150 miliónov ton tovaru.

Moskva už dlhší čas považuje Severnú morskú cestu za alternatívu voči Suezskému prieplavu. Aj keď je táto trasa pre hrubú vrstvu ľadu v zimných mesiacoch fyzicky náročná, mohla by výrazne skrátiť čas prepravy tovarov medzi Európou a Áziou v situácii, keď obchod Ruska so západnou Európou v dôsledku útoku na Ukrajinu dosahuje najnižšiu úroveň od skončenia studenej vojny.