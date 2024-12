Rusi zastavili dodávky ropy na Slovensko: Dôvodom má byť technická porucha!

Vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR

Preprava ropy ropovodom Družba sa opäť komplikuje. Po prerušení dodávok do Česka spred niekoľkých dní Rusko opäť zastavilo dodávky ropy aj do Bieloruska a krajín Európskej únie, vrátane Slovenska. Dôvodom má byť technický problém, ktorý by sa mohol vyriešiť o niekoľko dní. V horšom prípade by ropa nemusela prúdiť aj do konca mesiaca.

Dodávky ropy ruským ropovodom Družba, ktorým prúdi ruská ropa cez Bielorusko do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky a ktorý tiež presmerováva kazašskú ropu do Nemecka, sú od štvrtka pozastavené. Na vine sú technické problémy. S odvolaním sa na štyri zdroje to v piatok uviedla agentúra Reuters. Družbou prechádza približne 300 000 barelov ropy denne. Zásobuje okrem iného rafinérie spoločnosti MOL v Maďarsku a na Slovensku.

Družba je jedným z najväčších ropovodov na svete, ktorý je schopný prepraviť dva milióny barelov denne. Prietok ropy týmto potrubím je nižší od roku 2022, keď Európska únia prudko obmedzila dovoz ruskej ropy v odvete za inváziu ruských vojsk na Ukrajinu. Smeruje z Ruska do Bieloruska, kde sa rozvetvuje na severnú a južnú vetvu. Tá južná pokračuje cez Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko a ďalej do Česka.

Trasa ropovodu Družba cez Slovensko. Zdroj: Transpetrol

„Podľa aktuálnych informácií prebieha na ropovode Družba až do nedele technická odstávka, ktorá je mimo územia Českej republiky a Slovenska,“ povedal ČTK šéf Správy štátnych hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Zdôraznil, že aj keby boli dodávky z Družby do Česka zastavené, môže Orlen Unipetrol v prípade potreby čerpať na základe zmluvy, ktorú na začiatku decembra schválila vláda, tiež ropu z núdzových zásob.

Problémy s dodávkami Družbou do Česka nastali na začiatku tohto mesiaca. Ropa z Ruska do Česka netiekla dva dni, dôvod úrady neoznámili. Česko v tom čase čerpalo ropu len západnou cestou.

Zdroje Reuters uviedli, že ruský prevádzkovateľ Družby, spoločnosť Transnefť, zistil problém v prečerpávacej stanici v ruskej Brjanskej oblasti, asi 70 kilometrov od bieloruských hraníc. Podľa zdrojov sa to dotýka dodávok ruskej ropy do Bieloruska a krajín Európskej únie. Zásobovanie z prístavov na západe Ruska, menovite z Novorossijska, Usť-Lugy a Primorsku, zostalo nedotknuté. Jeden zo zdrojov oznámil, že ropa by mohla byť z Družby do týchto prístavov odklonená.

Problém by sa podľa jedného zdroja mohol vyriešiť o niekoľko dní. Dodávky sa podľa iného pozastavia až do konca mesiaca.

Príčina problému je podľa nich nejasná. Kazachstan už skôr uviedol, že útok ukrajinských síl vedený na ropnú infraštruktúru v Brjanskej oblasti 11. decembra dodávky ropy cez Družbu neovplyvnil.