Ropa kvôli konfliktu na Blízkom východe zdražuje

Foto: pixabay.com/drpepperscott230

Ceny ropy sa v závere týždňa zvyšujú. Investori sledujú vývoj konfliktu na Blízkom východe a zvažujú možnosť obnovenia rozhovorov o prímerí v Pásme Gazy v najbližších dňoch.

Cena severomorskej ropy Brent okolo 18: 15 SELČ vykazovala rast o 1,6 percenta zhruba na 75,60 dolára za barel. Cena americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) mala k dobru tiež 1,6 percenta a nachádzala sa blízko 71,30 USD za barel. Za celý týždeň si ceny pripisujú zhruba tri percentá.„Geopolitika je dnes hlavnou silou, ktorú vidíme, inak len čakáme, čo sa stane s voľbami (v USA) a akým smerom to trhy posunie,“ povedal hlavný ekonóm firmy Matador Economics Tim Snyder.

Americký minister zahraničia Antony Blinken vyhlásil, že je naozaj naliehavé dosiahnuť diplomatické riešenie, ktoré by v Libanone ukončilo konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom a vyzval na ochranu civilistov. Predstavitelia Spojených štátov a Izraela by mali v najbližších dňoch obnoviť rozhovory o prímerí a prepustení rukojemníkov v Gaze.

Foto: TASR

Investori tiež naďalej očakávajú reakciu Izraela na iránsky raketový útok z 1. októbra. Reakcia by mohla zahŕňať údery na teheránsku ropnú infraštruktúru, hoci podľa správ z médií z minulého týždňa by Izrael mohol udrieť skôr na vojenské ciele.Obchodníci sa tiež snažia získať viac informácií o stimulačnej politike Číny. Analytici však neočakávajú, že by tieto opatrenia výraznejšie podporili dopyt po rope.