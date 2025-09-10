Nová jadrová dohoda Slovenska a USA: Vláda odštartovala cestu k modernej energetike

Vláda SR v stredu schválila na svojom rokovaní medzivládnu dohodu o spolupráci medzi vládami Slovenskej republiky a Spojenými štátmi americkými. Schválená medzivládna dohoda vytvára právny a inštitucionálny rámec spolupráce medzi oboma vládami v oblasti civilnej jadrovej energetiky a zodpovedného využívania jadrovej energie a má zásadný význam pre budovanie nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach (EBO). Uviedol to tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.
Pre Slovensko predstavuje podľa MH SR prístup k novým technologickým riešeniam s najvyšším bezpečnostným a environmentálnym štandardom a spoluprácu na ďalších rozvojových projektoch. Dohoda prispeje k posilneniu energetickej bezpečnosti krajiny a k diverzifikácii a stabilite dodávok energií v súlade s politikami EÚ a pravidlami Zmluvy o Euratome.
Slovensko sa tak zaradí medzi lídrov vo využívaní civilnej jadrovej energetiky v rámci EÚ a NATO, nielen v produkcii energie, spracovaní jadrového odpadu a jeho recyklácii, ale aj v aplikovanej vede, výskume a využití jadrových technológií aj v iných oblastiach vrátane medicíny.
Schválená medzivládna dohoda o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky je rámcovou dohodou a zahŕňa najmä spoluprácu v súvislosti s programom civilných jadrových elektrární na Slovensku. Obom krajinám vytvára priestor pre spoluprácu v oblasti nových moderných technológií, výskumu, výmeny skúseností, prípravy odborníkov či zapojenia slovenského priemyslu. Umožňuje výmenné programy medzi univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami a podporu výskumno-vývojovej spolupráce.
Rezort hospodárstva zdôraznil, že Slovenská republika si pritom naďalej zachováva plnú suverenitu vo výbere partnerov, technológie, spôsobu financovania aj konečného projektového riešenia. Dohoda je prvým krokom týmto smerom, pričom Slovensko je otvorené spolupráci s každým technologicky vyspelým a dôveryhodným partnerom, ktorý môže prispieť k rozvoju jadrovej energetiky v súlade s potrebami a európskou legislatívou. Do budúcna vláda SR nevylučuje uzatvorenie rámcových medzivládnych dohôd aj s inými krajinami.
MH dodalo, že zo strany Európskej komisie rovnako neboli identifikované okolnosti brániace uzatvoreniu zmluvy, pričom čas a miesto podpisu sú aktuálne predmetom diskusií s americkou administratívou. Z dôvodu citlivého charakteru medzivládnej dohody, s cieľom zachovania bezpečnosti, ochrany záujmov SR a garantovania plynulého procesného postupu vedúceho k jej riadnemu uzatvoreniu, bude v zmysle ustanovenia zákona o ochrane utajovaných skutočností zverejnená po nadobudnutí jej platnosti a účinnosti, o čom bude rezort hospodárstva riadne a včas informovať.