Nórsko by malo v lete zvýšiť dodávky plynu do Európy

Foto: unsplash.com/Mikita Karasiou

Nórske dodávky zemného plynu pre európske krajiny by v letných mesiacoch mali byť vyššie než počas leta v predchádzajúcich dvoch rokoch. Uviedol to v utorok nórsky prevádzkovateľ siete plynovodov Gassco s tým, že program údržby nebude v lete tohto roka taký rozsiahly. Informovala o tom agentúra Reuters.

Sezóna údržby na nórskych ložiskách ropy a plynu a v spracovateľských závodoch na pevnine sa oficiálne začína 1. apríla a trvá do konca leta. Podľa Gassco je na tohtoročnú sezónu plánovaných menej prác v rámci údržby než v rokoch 2024 a 2023. „To znamená, že dodávky zemného plynu do európskych krajín by sa počas tohto leta mali zvýšiť,“ uviedla spoločnosť.

Začiatkom januára Nórsko oznámilo, že vlani exportovalo rekordný objem plynu a očakáva, že dodávky sa udržia v blízkosti minuloročnej úrovne aj v nasledujúcich rokoch. Celkový objem exportu dosiahol vlani 124 miliárd kubických metrov (m3), čo oproti roku 2023 predstavuje rast o 6,9 %.Z tohto objemu dodávky plynu prostredníctvom plynovodov vzrástli o 7,8 % na rovnako rekordných 117,6 miliardy m3, uviedla firma Gassco. Prekonali tak predchádzajúci rekord z roku 2017, v ktorom Nórsko prostredníctvom plynovodov vyviezlo 117,4 miliardy m3 plynu.