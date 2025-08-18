Nemecko hľadá tisíce pracovníkov: Energetická transformácia je ohrozená nedostatkom ľudí

Nemecko pravdepodobne nemá dostatok pracovných síl na realizáciu energetickej transformácie. Na ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov, ako je veterná energia a fotovoltika, bude do roku 2030 v Nemecku potrebných približne 160.000 dodatočných pracovníkov, oznámil v pondelok norimberský Inštitút pre výskum zamestnanosti (UAB).
Mimoriadne napätá situácia v oblasti náboru je v energetike, kde hľadanie nových kvalifikovaných pracovníkov trvá v priemere 112 dní. Nasledujú elektronika (114 dní), stavebníctvo (100 dní) a výroba stavebných materiálov (104 dní). „Musíme nájsť dostupných pracovníkov a vyškoliť ich tak, aby sa potenciál pracovnej sily z oslabených odvetví hospodárstva využil čo najlepšie,“ uviedol výskumník IAB Christian Schneemann. Okrem toho by sa mali technické profesie podporovať už pri výbere povolania, potrebné je aj uľahčiť uznávanie odbornej kvalifikácie cudzincov a zlepšiť integráciu žien a starších ľudí na trhu práce, dodal Schneemann.