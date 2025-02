Maďarsko bude na žiadosť Ruska dodávať plyn do Podnesterska

Trajekt premáva na ľavý breh rieky Dnester, ktorá je hranicou medzi Moldavskom a Podnesterskom, pri pohľade z moldavskej strany 8. januára 2025. Foto: SITA/AP

Maďarská obchodná spoločnosť bude na základe žiadosti ruského ministra energetiky dodávať zemný plyn do moldavského Podnesterska, ktoré je pod kontrolou ruských separatistov. V piatok to uviedol maďarský minister zahraničia Petér Szijjártó. Desaťtisíce obyvateľov územia pozdĺž moldavských hraníc s Ukrajinou sa ocitli v energetickej kríze, keď 1. januára skončila platnosť tranzitnej zmluvy o dodávkach ruského zemného plynu cez Ukrajinu, pretože Kyjev odmietol zmluvu predĺžiť.

Szijjártó na tlačovej konferencii vysielanej na jeho facebookovom účte povedal, že ho oslovil podpredseda ruskej vlády zodpovedný za energetiku. Ohľadom dodávok plynu rokoval aj so svojim moldavským náprotivkom. Maďarský minister nespresnil, ktorá maďarská spoločnosť bude plyn dodávať.

Moldavský premiér Dorin Recean koncom januára vyhlásil, že Európska únia poskytne 30 miliónov eur na nákup a prepravu zemného plynu do Podnesterska. Povedal tiež, že maďarská spoločnosť MOL plánuje podpísať zmluvu s firmou Moldovagaz o dodávkach plynu do Podnesterska.

Separatistické úrady v Podnestersku tento mesiac podľa agentúry Reuters oznámili, že región začal dostávať plyn vďaka pôžičke poskytnutej Moskvou. Dodali, že dcérska spoločnosť MET Group so sídlom vo Švajčiarsku – MET Gas and Energy Marketing AG – podpísala vo februári krátkodobú zmluvu o dodávkach plynu do Moldovagazu.

Rusko viní z energetickej krízy v Podnestersku Moldavsko a Ukrajinu

Podnestersko sa v krátkej vojne na začiatku 90. rokov vymanilo z moldavskej kontroly. Správa sa ako samostatný štát, ale právne zostáva súčasťou Moldavska. Kvôli svojej izolácii je ekonomicky aj politicky silno závislé od Ruska. Desaťročia ťažilo z lacného ruského plynu, ktorý využívalo na vykurovanie a výrobu elektriny predávanej do zvyšku Moldavska.

Rusko viní z energetickej krízy v Podnestersku Moldavsko a Ukrajinu. Moldavsko zase viní Moskvu. Obviňuje tiež ruskú plynárenskú firmu Gazprom, že porušuje dlhodobú zmluvu tým, že odmieta posielať plyn alternatívnymi trasami. Gazprom ale tvrdí, že pozastavil vývoz kvôli nezaplatenému moldavskému dlhu 709 miliónov dolárov, ktorý ale Kišiňov neuznáva.