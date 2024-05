India doviezla v apríli z Ruska najviac ropy za deväť mesiacov

Logo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu. Foto: TASR/AP

India doviezla v apríli z Ruska najviac ropy za posledných deväť mesiacov. Súbežne s rastom dovozu komodity z Ruska klesol objem dovozu z Iraku a zo Saudskej Arábie, čo znížilo podiel dodávok ropy do Indie z oblasti celého Blízkeho východu, a tým aj z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Informovala o tom agentúra Reuters.

India, tretí najväčší dovozca a spotrebiteľ ropy na svete, doviezla z Ruska v apríli takmer 1,8 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). V medzimesačnom porovnaní to znamená rast zhruba o 8,2 %. India tak zvýšila podiel ruskej ropy na celkovom dovoze komodity na 38 % približne z 32 % v marci.

Celkovo pritom India objem dovozu ropy v apríli znížila, a to o 6,5 % na 4,8 milióna barelov ropy denne. Najväčším dodávateľom je naďalej Rusko, nasledované Irakom a Saudskou Arábiou.

V prípade arabských krajín však Naí Dillí objem dovozu znížilo. Podiel Blízkeho východu na dodávkach ropy do Indie tak klesol zo 46 % v marci na 41 %. Zredukoval sa tak aj podiel OPEC na dodávkach suroviny do Indie. V marci dosiahol 53 %, v apríli to bolo 46 %.