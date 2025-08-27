Goldman Sachs predpovedá: Cena ropy Brent môže do konca 2026 klesnúť až na 50 dolárov

Analytici Goldman Sachs počítajú s nárastom prebytku ropy na trhu, čo spôsobí pokles cien ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Goldman Sachs prognózuje, že cena referenčnej európskej ropy Brent do konca roka 2026 padne na 50 USD (42,90 eura) za barel (159 litrov) z dôvodu prebytku ponuky na trhu.
„Očakávame, že prebytok ropy na trhu sa zvýši a v priemere dosiahne 1,8 milióna barelov denne v období od 4. kvartálu 2025 do 4. štvrťroka 2026, čo spôsobí, že globálne zásoby ropy do konca roka 2026 stúpnu takmer o 800 miliónov barelov,“ uviedla americká investičná banka.
Goldman Sachs odhaduje, že na členské krajiny Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) bude v roku 2026 pripadať tretina celkových globálnych zásob ropy alebo 270 miliónov barelov. To spoločne so zníženým dopytom v krajinách OECD podľa banky spôsobí pokles ceny ropy Brent, ktorá sa aktuálne obchoduje približne po 67 USD za barel.