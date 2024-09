Enviroorganizácie chcú zastaviť dotovanie fosílnych palív

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Nico Franz

Osemnásť mimovládnych organizácií a iniciatív požiadalo vládu, aby v rámci prípravy rozpočtu zastavila dotovanie fosílnych palív. Navrhujú, aby financie následne využila na sociálno-úsporný program, ktorý by pomohol ľuďom napríklad s obnovou domov, výmenou plynových kotlov za tepelné čerpadlá alebo s inými úspornými opatreniami. TASR o tom informovala koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová. Na dotácie fosílnych palív upozornili organizácie vládu a poslancov parlamentu v spoločnom liste.

Uhlie, plyn a ďalšie fosílne palivá dotovali podľa analýzy o dotáciách fosílnych zdrojov v roku 2023 najmä nepriamo, a to viac ako 1,6 miliardy eur. To je podľa organizácií najviac za posledných 15 rokov. Podľa vládneho inštitútu to v rokoch 2011 až 2021 bolo priemerne 307 miliónov eur ročne.

„Dotovať uhlie, plyn a ďalšie fosílne palivá je ekonomicky aj ekologicky neudržateľné. Tieto stovky miliónov eur ročne by mala vláda využiť na sociálno-úsporný program. Pomohol by najmä ľuďom so zateplením, výmenou plynového kotla za tepelné čerpadlo a ďalším znižovaním účtov za energie,“ priblížil koordinátor Priateľov Zeme-CEPA Juraj Melichár. Dodal, že to môže dlhodobo pomôcť hospodárstvu krajiny, pretože čoraz viac tepelných čerpadiel sa vyrába na Slovensku. „A ak znížime závislosť od zemného plynu, tak menej miliárd eur odtečie do zahraničia z našich regiónov, rozpočtu a peňaženiek,“ podotkol Melichár.

Odporúčajú tiež opatrenia na nahradenie fosílneho plynu

Organizácie v liste navrhli päť okruhov riešení vrátane podpory výroby tepelných čerpadiel na Slovensku, propagácie a rozšírenia odpustenia časti pôžičiek zo Štátneho fondu rozvoja bývania, projektov riešenia kritického stavu kvality ovzdušia, zníženia DPH na izolačné materiály, tepelných čerpadiel či solárnych systémov. Odporúčajú tiež navýšenie prostriedkov z Envirofondu a Modernizačného fondu na podporu obnovy verejných budov, rodinných domov a ďalšie opatrenia na nahradenie fosílneho plynu.

„Nachádzame sa v takom stave klimatickej zmeny, že je nemysliteľné, aby sme naďalej z verejných zdrojov podporovali fosílne zdroje. Roky počúvame, ako je to pre ochranu ľudí pred zdražovaním ale teraz jasne vidíme, že na nečinnosť doplácame. Už je najvyšší čas nasmerovať naše dane do opatrení, ktoré naozaj pomôžu ľuďom,“ skonštatovala Szabová s tým, že Slovensko môže byť zelené aj konkurencieschopné a zároveň sociálne citlivé.