Energetické spoločenstvá šetria domácnostiam výdavky za elektrinu

Foto: freepik.com/freepik

Fotovoltika dokáže jej majiteľom nielen znížiť účty za elektrinu, ale aj zarobiť. A to vďaka energetickým spoločenstvám, v rámci ktorých si ich členovia môžu elektrinu zdieľať a taktiež predávať. Z členstva v spoločenstve profitujú aj tí odberatelia, ktorí fotovoltiku nemajú, keďže môžu získať lepšie ceny ako od dodávateľov elektriny. Na jednej megawatthodine (MWh) elektriny tak môže domácnosť ušetriť až približne 19 eur, uviedlo energetické spoločenstvo Ecomunita.

„Štandardne domácnosti s regulovanou cenou kupujú elektrinu od dodávateľa za 84,10 eura za MWh s daňou z pridanej hodnoty (DPH). V rámci energetického spoločenstva je cena nižšia – aktuálne 67,83 eura/MWh s DPH. Na jednej MWh elektriny tak domácnosť ušetrí 19,27 eura. Keďže právnické osoby, najmä tie z neregulovaného segmentu, platia dodávateľom za elektrinu vyššie ceny, vyššia môže byť aj ich úspora,“ priblížil predseda spoločenstva Michal Peško.

Výhody si podľa neho uvedomujú aj samotní odberatelia, o čom svedčia aj nedávno schválené správy o činnosti energetických spoločenstiev. Napríklad spoločenstvo Ecomunita začalo svoju činnosť 1. júla 2024 a už v prvom mesiaci sa doň zapojilo 12 výrobcov a 13 odberateľov elektriny. Na konci roka ich bolo približne trikrát viac, pričom v súčasnosti má vyše 30 členov a zastrešuje viac ako 70 odberných a odovzdávacích miest.

Vytvorenie energetického spoločenstva by malo prinášať výhody aj pri výrazne nižšom počte členov, príkladom môže byť obec Modrovka. „Sme treťou najmenšou obcou v Trenčianskom samosprávnom kraji. Napriek tomu poskytujeme našim obyvateľom aj služby materskej školy. Peňazí nemáme nazvyš, preto by sme si nemohli dovoliť zafinancovať 10-kilowattovú fotovoltiku s batériovým úložiskom. No podarilo sa nám založiť Energetické spoločenstvo Obecné obnoviteľné zdroje, v ktorom máme aj partnerov zo súkromného sektora. To už fotovoltiku aj s batériou dokázalo kúpiť, vďaka čomu šetríme na elektrine,“ skonštatoval starosta obce Vladimír Balaj.