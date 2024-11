Česko očakáva, že v júli budúceho roka ukončí dovoz ruskej ropy

Foto: pixabay.com/ jorono

Česká republika (ČR) očakáva, že v júli budúceho roka ukončí dovoz ruskej ropy po tom, ako jej rozšírenie transalpského ropovodu umožní zvýšiť dodávky zo západu Európy. Uviedla to štátna spoločnosť MERO, prevádzkovateľ siete ropovodov v Česku.

Česko v súčasnosti pokrýva polovicu zo spotreby ropy dovozom z Ruska. Ale snaží sa ukončiť tieto nákupy po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 a zákaze Európskej únie (EÚ) na dovoz väčšiny ruskej ropy.

ČR očakáva, že v 2. štvrťroku 2025 začne zvyšovať dovoz ropy zo západu a od júla úplne zastaví dodávky ruskej ropy, povedal pre Reuters prevádzkový riaditeľ MERO Zdeněk Dundr.

„Ak budeme schopní potvrdiť v 1. štvrťroku, že je všetko pripravené, bude nasledovať postupná logistická výmena dodávok,“ povedal Dundr, podľa ktorého plán počíta s úplným prechodom na dodávky neruskej ropy od druhej polovice 2025. Júl má byť pritom mesiacom, v ktorom sa očakáva ukončenie dovozu ruskej ropy.

Prepoja plynovod Trans Alpine, ktorý smeruje z Talianska do Nemecka

To bude nasledovať po dokončení modernizácie a zvýšenia kapacity plynovodu Trans Alpine (TAL), ktorý smeruje z Talianska do Nemecka, a jeho prepojenia s Českou republikou. Kapacita dodávok smerom zo západu do ČR sa tak zdvojnásobí na osem miliónov ton ročne.

„Koncom tohto roka bude TAL schopný čerpať maximálnu kapacitu, ktorú potrebujeme na zásobovanie Českej republiky,“ uviedol Dundr.

ČR začala svoj diverzifikačný proces v roku 1995 výstavbou ropovodu IKL, ktorý sa napája na TAL v južnom Nemecku. Jedna z jej dvoch rafinérií vo vlastníctve poľskej spoločnosti PKN Orlen zatiaľ pokračovala v spracovaní ruskej ropy.

Po vypuknutí vojny na Ukrajine boli Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Nemecko a Poľsko vyňaté zo sankcií EÚ na ruskú ropu pre ich závislosť na týchto tokoch. Nemecko a Poľsko odvtedy zastavili dovoz komodity z Ruska, hoci Slovensko a Maďarsko hovorili o zachovaní tokov.

Aj po úplnom zastavení dovozu z Ruska zostane ropovod Družba naplnený a pripravený ako záloha

Alternatívne dodávky, ktoré budú zodpovedať vlastnostiam ťažkej sírnatej ruskej ropy, budú zmesou ropy z Južnej Ameriky, Saudskej Arábie a zo Severného mora, povedal Dundr.

Aj po úplnom zastavení dovozu z Ruska zostane ropovod Družba, ktorý prepravuje ruskú ropu do Európy, naplnený a pripravený ako záloha. V budúcnosti by sa mohol použiť na prepravu ropy z Ukrajiny alebo Kazachstanu či z ropovodu Janaf z Chorvátska, dodal Dundr.

Tento ropovod by mohol byť podľa neho teoreticky upravený aj na reverzné toky zo západu na východ na zásobovanie Slovenska, aj keď ide stále o hypotetickú možnosť.