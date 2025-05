Ceny ropy vzrástli o vyše 1,5 percenta: Cena Brentu prekročila 61 dolárov za barel

Foto: freepik.com/atlascompany

Ceny ropy vzrástli v utorok o viac než 1,5 %, pričom cena Brentu prekročila 61 USD za barel (159 litrov). Vývoj na trhu ovplyvnilo nakupovanie investorov po tom, ako na začiatku týždňa ceny ropy klesli, keď producenti ropy z OPEC+ rozhodli o urýchlení zvyšovania produkcie. Obavy z ďalšieho vývoja na trhoch však pretrvávajú. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.28 h SELČ 61,19 USD za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 96 centov (1,59 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 58,03 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 90 centov (1,58 %).

V pondelok (5. 5.) cena ropy v obidvoch prípadoch ukončila obchodovanie na najnižšej úrovni od februára 2021. Veľkou mierou sa pod to podpísalo rozhodnutie štátov z OPEC+ počas víkendu urýchliť rast produkcie ropy druhý mesiac po sebe.

Podľa analytikov však zvýšenie cien nepredstavuje obrat situácie. „Dnešné mierne zotavenie cien ropy sa ukazuje byť skôr technického rázu než fundamentálne,“ povedal Yeap Jun Rong zo spoločnosti IG. „Pokračujúce zhoršovanie podmienok pre vývoj cien ropy ako zmena v produkcii zo strany OPEC+, neistý dopyt v dôsledku amerických dovozných ciel a úprava prognózy vývoja cien komodity smerom nadol pokračujú v tlaku na celkový pohyb cien,“ dodal.

K utorkovému rastu cien ropy prispelo aj opätovné otvorenie čínskych trhov po piatich dňoch voľna od 1. mája. Navyše, smerom nahor ich potlačili informácie o nečakanom zrýchlení rastu aktivity v americkom sektore služieb. Trhy teraz čakajú na výsledok dvojdňového zasadnutia menového výboru americkej centrálnej banky (Fed) o úrokových sadzbách. Zasadnutie sa začína v utorok, Fed oznámi svoje rozhodnutie po jeho skončení v stredu 7. mája. Očakáva sa, že úrokové sadzby ponechá nezmenené.