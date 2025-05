Ceny ropy vzrástli o takmer 4 percentá: Brent prekonal 66 dolárov za barel

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/tekila918

Ceny ropy vzrástli o takmer 4 %, pričom cena Brentu prekročila 66 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na výsledok rokovaní medzi predstaviteľmi USA a Číny vo Švajčiarsku, kde sa dohodli na výraznom znížení dovozných ciel. To zvyšuje šance na zlepšenie ekonomickej situácie vo svete, čo znamená vyšší dopyt po rope. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 14.35 h SELČ 66,28 USD (58,91 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 2,37 USD (3,71 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 63,43 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 2,41 USD (3,95 %).

Predstavitelia Číny a USA rokovali cez víkend v Ženeve, pričom na záver rokovaní sa dohodli na znížení vzájomných dovozných ciel o 115 percentuálnych bodov. Čína tak na väčšinu amerických tovarov zníži clo na 10 % a USA na väčšinu tovarov z Číny na 30 %. Dohoda platí 90 dní, počas ktorých sa Peking a Washington budú usilovať o vyriešenie sporov.

Samotné rokovania v Ženeve sa odrazili na vývoji cien ropy aj za celý minulý týždeň. V posledných dňoch minulého týždňa totiž trhy reagovali na ich prípravu, čo zvyšovalo nádej, že napätie medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta sa zmierni. Pridalo sa k tomu aj oznámenie obchodnej dohody medzi USA a Britániou. Za minulý týždeň sa ceny ropy zvýšili v prípade Brentu aj WTI o viac než 4 %.