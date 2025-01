Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 74,50 dolárov

Logo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu OPEC. Foto: TASR/AP

Ceny ropy v stredu vzrástli, pričom cena Brentu prekročila 74,50 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnili najmä správy o poklese produkcie v Rusku a štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7:05 hod. SEČ 74,60 USD (71,78 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 55 centov (0,71 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 74,88 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 63 centov (0,85 %).

Podľa prieskumu Reuters zaznamenala produkcia štátov OPEC v decembri po dvoch predchádzajúcich mesiacoch rastu pokles. Ťažba v Nigérii sa síce zvýšila, avšak toto zvýšenie prekonali odstávky ropných zariadení v Spojených arabských emirátoch (SAE) v dôsledku údržby. Navyše, podľa agentúry Bloomberg, ktorá sa odvolala na údaje ruského ministerstva energetiky, produkcia v Rusku dosiahla v decembri v priemere 8,971 milióna barelov denne, čo je pod úrovňou pôvodného cieľa. Navyše, na vývoj cien ropy pozitívne zapôsobila aj správa o zvýšení počtu voľných pracovných miest v USA za mesiac november.

Analytici však tento rok očakávajú zníženie priemerných cien ropy v porovnaní s rokom 2024. Ich vývoj ovplyvní najmä očakávaný rast produkcie v krajinách mimo OPEC.