Ceny ropy vyskočili na päťmesačné maximá: Čo ich poháňa a čo môže prísť ďalej?

Ceny ropy sa v stredu ráno zvýšili. Rast bol ohraničený vzhľadom na očakávania, že dodávky z oblasti Blízkeho východu vďaka prímeriu medzi Iránom a Izraelom nebudú narušené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.28 h SELČ 68,14 USD (58,71 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 1 USD (1,49 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 65,35 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 98 centov alebo o 1,52 %.

Ceny ropy vzrástli na päťmesačné maximá po tom, ako USA cez víkend zaútočili na iránske jadrové zariadenia. Priamy vstup USA do vojny vyvolal obavy, že Teherán zablokuje Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza zhruba pätina ropy spotrebovanej na celom svete. V utorok (24. 6.) Irán a Izrael potvrdili dohodu o prímerí, ktorá ukončila 12 dní trvajúci konflikt.