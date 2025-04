Ilustračné foto: pexels.om/David Brown

Ceny ropy v stredu ráno vzrástli. K rozšíreniu ziskov z predchádzajúceho dňa prispelo najmä nové kolo amerických sankcií voči Iránu, pokles zásob ropy v Spojených štátoch, ako aj miernejší ton, ktorý zvolil prezident Donald Trump v spore o menovú politiku Federálneho rezervného systému (Fed).

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.32 h SELČ 68,03 USD (59,89 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 59 centov (0,93 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 64,26 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 59 centov (0,87 %).

Spojené štáty v utorok (22. 4.) oznámili nové sankcie zamerané na sieť spoločností, prostredníctvom ktorej sa podľa amerického ministerstva financií dostáva z Iránu na zahraničné trhy skvapalnený zemný plyn (LNG) a ropa v hodnote stoviek miliárd dolárov. LPG a ropa sú hlavným zdrojom príjmov pre Irán. Pomáhajú tak financovať jeho jadrový program aj program moderných konvenčných zbraní, uviedlo ministerstvo.

Prezident Trump tiež v utorok vyhlásil, že nemá v úmysle odvolať šéfa Fedu Jeroma Powella, čím zmiernil obavy investorov o nezávislosť centrálnej banky a stabilitu jej politiky. Trump v pondelok (21. 4.) opäť kritizoval Powella, ktorého obvinil, že ohrozuje rast americkej ekonomiky, keď odmieta urýchlene znížiť úrokové sadzby. Na najnovšie útoky amerického prezidenta na vedenie centrálnej banky zareagovali akciové indexy v USA výrazným poklesom. K rastu cien prispeli aj údaje Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorého sa zásoby komodity v USA minulý týždeň zvýšili približne o 4,6 milióna barelov.