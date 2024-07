Ceny ropy v pondelok ráno klesli

Ilustračné foto: pexels.om/David Brown

Ceny ropy v pondelok ráno po štyroch týždňoch rastu klesli. Očakávania týkajúce sa uzavretia dohody o prímerí v Pásme Gazy prispeli k zmierneniu geopolitického napätia, zatiaľ čo investori posudzovali možné narušenie dodávok komodity v dôsledku hurikánov v oblasti Mexického zálivu. Informuje o tom Reuters a údaje agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.02 h SELČ 86,41 USD (79,83 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 13 centov (0,15 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 82,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 26 centov alebo 0,31 %.

Vysoký predstaviteľ palestínskeho hnutia Hamas v nedeľu (7. 7.) vyhlásil, že jeho organizácia je pripravená rokovať o prepustení izraelských rukojemníkov a ukončení vojny v Pásme Gazy aj bez toho, aby Izrael najskôr súhlasil s úplným a trvalým prímerím. Rozhovory majú pokračovať tento týždeň, pričom izraelská vláda oznámila, že na rokovania do Kataru plánuje opäť vyslať svoju delegáciu. Podľa zdrojov oboznámených s rozhovormi by sa mal na nich zúčastniť aj riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby William Burns.