Ceny ropy sa mierne zvyšujú: Severomorský Brent ale zostáva pod 73 dolármi

Nórske ropné pole Valhall v Severnom mori. Foto: SITA/AP

Ceny ropy sa dnes na svetových trhoch mierne zvyšujú. Severomorský Brent krátko po 18.00 h SEČ vykazovala nárast skoro o 0,3 percenta a pohyboval sa v blízkosti 72,50 USD za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) pridávala 0,2 percenta skoro na 68,60 USD za barel. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej mesačnej správe zvýšila odhad tohtoročného rastu dopytu po rope.

Ceny ropy sa tak na druhý deň v rade spamätávajú z prudkých poklesov. „Normálnou tendenciou pri rope po prudkom poklese by bolo v niekoľkých nasledujúcich seanciach zotavenie späť približne do stredu denného rozpätia z predchádzajúceho dňa,“ upozornili analytici poradenskej spoločnosti Ritterbusch and Associates.

Medzinárodná agentúra pre energiu zvýšila odhad rastu dopytu na tento rok o 60.000 barelov denne na 920.000 barelov denne. Odhad rastu dopytu na budúci rok potom nechala bez zmeny na 990.000 bareloch denne.Naopak Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) odhad rastu dopytu po rope na tento a budúci rok znížila. Vzhľadom na slabnúci dopyt v Číne existuje len málo faktorov, ktoré by podporovali rast cien na trhoch s ropou, povedala nezávislá analytička trhov Tina Tengová.