Ceny ropy prudko rastú: Brent prekonal 65 dolárov, zásoby v USA klesli na minimum

Ceny ropy v stredu vzrástli o takmer 1 %, pričom cena Brentu prekročila hranicu 65 USD za barel (159 litrov). Trhy ovplyvnil výrazný pokles zásob ropy v USA, ako aj optimistický tón amerického prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s blížiacimi sa rozhovormi s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.15 h SEČ 65,02 USD (55,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 62 centov (0,96 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s decembrovým kontraktom, dosiahla 60,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 39 centov (0,65 %).
Trump uviedol, že očakáva pozitívny výsledok obchodných rokovaní s čínskym prezidentom. S tým by sa mal stretnúť vo štvrtok (30. 10.) na okraj samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Južnej Kórei.
Navyše, Úrad pre energetické informácie (EIA) spadajúci pod americké ministerstvo energetiky v stredu oznámil, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň výrazne klesli. Podľa EIA ropné zásoby klesli v týždni do 24. októbra o 6,9 milióna barelov potom, ako v predchádzajúcom týždni zaznamenali pokles o jeden milión barelov. Pokles zásob na 416 miliónov barelov znamená, že zásoby ropy v USA sú momentálne zhruba 6 % pod 5-ročným priemerom pre toto obdobie roka.