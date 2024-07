Ceny ropy pre obavy o vývoj dopytu v Číne klesajú

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/RetinaCreative

Ceny ropy dnes klesajú, vplyv na ne majú najmä obavy o vývoj dopytu v Číne, ktorá je najväčším dovozcom ropy na svete. Tieto obavy prevážili aj nad správou o poklese zásob ropy v Spojených štátoch, ktorá v stredu naopak poslala ceny ropy nahor.

Cena severomorskej ropy Brent okolo 17: 00 SELČ vykazovala pokles o 0,5 percenta a predávala sa zhruba za 81,30 dolára za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) v rovnakom čase strácala 0,2 percenta a obchodovala sa približne za 77,45 USD za barel.Ropa v stredu zdražela, keď americký vládny Úrad pre energetické informácie (EIA) uviedol, že zásoby ropy a benzínu v USA minulý týždeň klesli viac, ako sa očakávalo. Zásoby benzínov sa znížili o 5,6 milióna barelov, zatiaľ čo analytici čakali pokles približne o 400.000 barelov.

„Napriek poklesu zásob ropy a benzínu v USA zostali investori obozretní kvôli slabnúcemu dopytu v Číne. Tlak zvyšoval tiež očakávaný pokrok v rokovaniach o prímerí medzi Izraelom a Hamásom, „povedal podľa agentúry Reuters prezident spoločnosti NS Trading Hirojuki Kikukawa.Údaje čínskej vlády ukázali, že dovoz ropy do krajiny a prevádzka rafinérií sú tento rok nižšie ako v minulom roku. Hlavnou príčinou je slabší dopyt po pohonných hmotách kvôli pomalému ekonomickému rastu.

Foto: pixabay.com/Terry McGraw

Na Blízkom východe za posledný mesiac zosilneli snahy o dosiahnutie dohody medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas o prímerí a ukončení vojny v Pásme Gazy. Prelom v rokovaní by mohol upokojiť obavy o dodávky ropy z regiónu a prispieť k zníženiu cien.Trhy tiež očakávajú, že americká centrálna banka (Fed) v septembri začne znižovanie úrokových sadzieb. Tento názor posilnila aj dnešná štatistika z USA. Nižšie úrokové sadzby by mali podporiť hospodársky rast, čo by zvýšilo spotrebu ropy.