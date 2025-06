Ceny ropy po prudkom raste opäť klesli: Brent sa prepadol pod hranicu 73 dolárov

Foto: oPeniazoch.sk/generované AI

Po raste o 7 % v závere minulého týždňa sa situácia na trhu zmenila a ceny ropy klesli o vyše 1,5 %. Cena ropy Brent skĺzla k 73 USD a cena WTI pod 72 USD za barel (159 litrov). Ako sa totiž ukázalo, vzájomné útoky Izraela a Iránu väčšinu kľúčových ťažobných a exportných zariadení neovplyvnili. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 15.21 h SELČ 73,03 USD (63,44 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,20 USD (1,62 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 71,76 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 1,22 USD (1,67 %).

V piatok (13. 6.) ceny ropy vyskočili na záver obchodovania o 7 %, pričom počas obchodovania zaznamenali rast až o 13 % a dosiahli najvyššiu úroveň od januára tohto roka. Dôvodom boli letecké útoky Izraela na ciele v Iráne a odvetné akcie Teheránu, čo vyvolalo obavy zo širšieho konfliktu na Blízkom východe a ohrozenia dodávok ropy z regiónu.

V pondelok sa však situácia na trhu výrazne zmiernila, keďže sa ukázalo, že dodávky ropy z regiónu konflikt nezasiahol. „Produkčné a exportné kapacity útoky neovplyvnili a Irán zatiaľ nedal najavo, že by plánoval skomplikovať vývoz suroviny cez kľúčový Hormuzský prieliv,“ uviedol v reakcii na najnovšiu situáciu na Blízkom východe Harry Tchilinguirian zo spoločnosti Onyx Capital Group.

Útoky však čiastočne zasiahli časť plynárenskej infraštruktúry. Po sobotňajších (14. 6.) útokoch Izraela Irán čiastočne pozastavil ťažbu plynu v ložisku Južný Pars a Izrael zasa predbežne zastavil produkciu z morského ložiska Leviathan.