Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu skĺzla pod 73,50 dolárov za barel

Ceny ropy v pondelok mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla pod 73,50 USD za barel (159 litrov), napriek hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení sekundárnych ciel na ruskú ropu. Jeho obchodná politika však naďalej vyvoláva obavy z ďalšieho vývoja svetovej ekonomiky. Informujú o tom na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 6.40 h SELČ 73,40 USD (67,98 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 23 centov (0,31 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, dosiahla 69,01 USD/barel.

V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 35 centov (0,50 %). Za celý mesiac smeruje cena ropy v obidvoch prípadoch k miernemu poklesu. Navyše, očakáva sa, že zaznamená prvý kvartálny pokles za pol roka. Trump v nedeľu (30. 3.) uviedol, že je „rozčúlený“ z postoja ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý spochybňuje ukrajinské vedenie. V tejto súvislosti pohrozil sekundárnymi clami na ruskú ropu, čo by znamenalo clá pre kupcov ruskej suroviny, a to až vo výške 50 %. Na druhej strane, jeho postoj voči obchodným partnerom tlačí ceny ropy nadol, keďže zvyšuje obavy o rast ekonomiky. Okrem toho, štáty ropného zoskupenia OPEC+ by od apríla mali začať so zvyšovaním produkcie. Zároveň sa očakáva, že v tomto programe by mohli pokračovať aj v máji.