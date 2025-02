Ceny ropy mierne klesli: Cena Brentu skĺzla k hranici 76 dolárov za barel

Foto: unsplash.com/Zbynek Burival

Ceny ropy v stredu mierne klesli, pričom cena Brentu skĺzla k hranici 76 USD za barel (159 litrov). Na trhy naďalej pôsobí napätie medzi USA a Čínou po tom, ako americký prezident Donald Trump uvalil na čínske produkty 10-percentné clo a smerom nadol ceny komodity posunul aj odhad vývoja ropných zásob v USA. Informuje agentúra Reuters a údaje agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.06 h SEČ 76,05 USD (73,58 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 15 centov (0,20 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 72,66 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o štyri centy (0,05 %).

V utorok (4. 2.) zaznamenala cena WTI v jednej chvíli pokles až o 3 %, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň od konca decembra, keď trhy reagovali na rozhodnutie Číny uvaliť odvetné clá na dovoz americkej ropy, uhlia a skvapalneného zemného plynu (LNG). Neskôr sa však pokles zmiernil, keď Trump rozhodol o „vyvinutí maximálneho tlaku“ na Irán s cieľom zasiahnuť jeho jadrový program.

Okrem toho ceny ropy smerom nadol posunuli odhady Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorého zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli o viac než 5 miliónov barelov. Oficiálne údaje zverejní v stredu americké ministerstvo energetiky.