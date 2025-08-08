Ceny ropy klesajú najrýchlejšie od júna: Aké sú dôvody a čo čaká trh?

Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, za celý týždeň však smerujú k najvýraznejšiemu poklesu od konca júna. Pod vývoj cien komodity za ostatný týždeň sa podpísali obavy z ekonomických dôsledkov amerických dovozných ciel a ceny ropy nadol posunuli aj informácie, že prezidenti USA a Ruska by sa v najbližších dňoch mali stretnúť. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 17.36 h SELČ 66,69 USD (57,25 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 26 centov (0,39 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 64,08 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje zvýšenie o 20 centov (0,31 %).
Za celý týždeň však cena Brentu smeruje k poklesu o viac než 4 %. Ešte výraznejší pokles sa očakáva v prípade ceny WTI, a to takmer na úrovni 5 %.