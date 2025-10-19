Británia spúšťa veľký plán pre čistú energiu: Státisíce nových pracovných miest do roku 2030

Britská vláda predstavila národný plán pre vyškolenie a nábor státisícov pracovníkov v sektore čistej energie. Nedávne verejné a súkromné investície do zelenej energie, ako sú napríklad veterné a solárne elektrárne, spôsobili prudký nárast dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile, pričom obzvlášť žiadaní sú inštalatéri, elektrikári a zvárači, uviedlo v nedeľu britské ministerstvo energetiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V rámci nových plánov má vzniknúť päť nových vysokých škôl, ktoré budú pripravovať mladých ľudí na kariéru v oblasti čistej energie, zatiaľ čo národný program pomôže spájať pracovnú silu s odvetvím zelených technológií. Okrem toho pracovné programy podporia pri rekvalifikácii bývalých páchateľov trestných činov, ľudí bez ukončeného vzdelania a nezamestnaných. Pozornosť sa zameria aj na súčasných zamestnancov v odvetviach, ako je ropný a plynárenský priemysel, s cieľom pomôcť im pri prechode na pozície v oblasti veternej, solárnej alebo jadrovej energie.
„Komunity už dlho volajú po novej generácii dobrých pracovných miest v priemysle,“ uviedol minister energetiky Ed Miliband. „Boom pracovných miest v oblasti čistej energie môže na túto výzvu odpovedať.“
Spojené kráľovstvo sa snaží do roku 2030 zdvojnásobiť počet pracovných miest v sektore čistej energie na 860.000. Vláda v Londýne verí, že do roku 2030 do značnej miery dekarbonizuje svoj sektor elektrickej energie v rámci širšieho úsilia o splnenie klimatických cieľov a posilnenie energetickej bezpečnosti.