Analytici pre postoj kartelu OPEC čakajú v budúcom roku vyššie ceny ropy

Cena ropy bude v najbližších mesiacoch zrejme vyššia, než sa predpokladalo. Myslia si to analytici, ktorí upravujú výhľad cenového vývoja po rozhodnutí Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zatiaľ nezvyšovať ťažbu. Analytici banky Morgan Stanley sa domnievajú, že barel severomorskej ropy Brent bude v budúcom roku stáť v priemere 70 dolárov, uviedla dnes agentúra Reuters.

Cena Brentu je pre svetový trh kľúčovým ukazovateľom. Analytici tiež predpokladajú, že prebytok ropy na trhu bude nižší, ako sa domnievali ešte donedávna. Banka Morgan Stanley doteraz mala pri Brente na budúci rok priemernú cenu 66 až 68 dolárov za barel. Analytici banky HSBC mali priemer na 70 dolároch a tento odhad zatiaľ nechávajú v platnosti. V súčasnosti sa Brent predáva tesne nad 70 dolármi za barel.

Skupina OPEC+, ktorá zahŕňa OPEC a jeho spojencov na čele s Ruskom, vo štvrtok oznámila, že začne ťažbu ropy zvyšovať neskôr, ako doteraz uvádzala. Teraz ťažbu obmedzuje, aby podporila ceny, s prvým zvýšením ťažby počíta až od apríla budúceho roka. To je proti doterajšiemu plánu o tri mesiace neskôr. Ťažobné limity navyše bude odbúravať pomalšie, takže s nimi počíta až do septembra 2026. To je o deväť mesiacov dlhšie, ako doteraz uvádzala.

Banka Morgan Stanley znížila odhad ťažby ropy pre deväť krajín kartelu OPEC o 400.000 barelov denne na budúci rok a o 700.000 barelov denne do štvrtého štvrťroka budúceho roka. Týka sa to kartelu OPEC bez Iránu, Líbye a Venezuely, čo sú štáty, ktoré boli z dohody o znížení produkcie ropy vyňaté. Banka tiež znížila odhad ťažby ropy v Iráne do konca budúceho roka zhruba o 100.000 barelov denne.HSBC predpokladá, že v budúcom roku dosiahne prebytok ropy na trhu 0,2 milióna barelov denne, ak sa skupina OPEC+ rozhodne začať ťažbu zvyšovať až v apríli. Doteraz HSBC predpokladala, že prebytok na trhu bude predstavovať 0,5 milióna barelov denne.

Analytici finančného ústavu Bank of America očakávajú, že barel Brentu bude v budúcom roku stáť v priemere 65 dolárov. Odhad predpokladá, že skupina OPEC+ v budúcom roku výraznejšie nezvýši ťažbu.„Rast dopytu v tomto roku spomalil a očakáva sa, že zostane slabý aj v roku 2025. Trh preto v budúcom roku prejde do prebytku, „uviedla banka. Slabý výhľad dopytu je podľa nej pre skupinu OPEC+ Achillovou pätou. Analytici banky predpovedajú rast celosvetového dopytu po rope v priemere o jeden milión barelov denne v tomto roku a o 1,1 milióna barelov denne v budúcom roku.