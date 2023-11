Americká spoločnosť ExxonMobil plánuje stať sa popredným producentom lítia

Foto: SITA/AP

Americký ropný a plynárenský gigant Exxonmobil plánuje od roku 2027 začať produkciu lítia v Arkansase. Firma sa k tomuto kroku rozhodla kvôli rastúcemu dopytu po tomto kove, ktorý sa využíva v batériách pre elektromobily. Jej cieľom je stať sa popredným producentom, vyplýva z pondelkového oznámenia podniku.

Veľké ropné firmy sú pod tlakom, aby sa viac venovali problematike klimatických zmien. Zatiaľ čo Shell a BP sa zameriavajú na obnoviteľné zdroje energie, ako sú veterné a solárne elektrárne, Exxon investuje do oblastí, ako je zníženie emisií so zameraním na zachytávanie uhlíka, do vodíka a biopalív.

Exxon kúpil začiatkom tohto roka 120 000 akrov (zhruba 485 kilometrov štvorcových) v južnom Arkansase vo formácii nazvanej podľa blízkeho mesta Smackover, ktorá je bohatá na lítium. Ťažba lítia by sa mala začať v roku 2027 a cieľom firmy je do roku 2030 dodávať ročne lítium potrebné pre jeden milión elektromobilov. Firma dodala, že rokuje s potenciálnymi zákazníkmi, ako sú výrobcovia elektromobilov a batérií.

„Lítium je zásadné pre energetický prechod a ExxonMobil zohráva vedúcu úlohu pri prechode k elektrifikácii,“ uviedol prezident divízie nízkouhlíkových riešení Dan Ammann.

Exxon pri ťažbe nasadí vrtné techniky používané pri ťažbe ropy a zemného plynu, aby sa dostal k zásobám slanej vody bohatej na lítium, ktoré sa nachádzajú v hĺbke 10 000 stôp (3048 metrov). Lítium sa podľa firmy oddelí od slanej vody a na mieste sa premení na surovinu vhodnú pre batérie.

Dopyt po lítiových batériách v Spojených štátoch by do roku 2030 mal vzrásť šesťnásobne

Dopyt po lítiových batériách v USA by do roku 2030 mal vzrásť šesťnásobne, a to vďaka presunu k elektromobilom, ukázala februárová správa skupiny Li-Bridge. Tá sleduje odvetvie batérií a podporuje ju ministerstvo energetiky. Spojené štáty sú teraz značne závislé od dovozu lítia z Argentíny a Čile, hoci majú jedny z najväčších ložísk tohto kovu na svete, uviedla americká geologická služba USGS. Spojené štáty majú v súčasnosti iba jednu komerčnú prevádzku na produkciu lítia, a to v štáte Nevada.

Lítiovú batériu vynašiel v 70. rokoch jeden z výskumníkov spoločnosti Exxon. Ropný gigant sa nakoniec tejto technológii ďalej nevenoval, upozornil spravodajský server CNBC.