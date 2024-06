Zlé správy prichádzajú pred prázdninami: Slováci si za cestovanie priplatia!

Aktualizované Foto: freepik.com/freepik

Po niekoľkotýždňovej sérii zlacňovania pohonných látok na slovenských pumpách prichádza na začiatku leta studená sprcha. Ceny benzínov aj nafty totiž v predchádzajúcom týždni naopak prudko stúpli. Pozitívna zmena je pritom podľa analytika XTB Mereka Nemkyho v nedohľadne.

Benzíny aj nafta na začiatku leta zdraželi. Ako informuje Štatistický úrad SR, benzín 95 v 25. tohtoročnom týždni atakoval hodnotu 1,60 eura, prémiový benzín 98 prekročil hranicu 1,80 eura a motorová nafta stála viac ako 1,50 eura za liter. Aktuálne boli ceny aj v medziročnom porovnaní vyššie, v priemere o 2,3 percenta.

Cena prémiového benzínu 98 tak na začiatku letnej turistickej sezóny dosiahla trojtýždňové maximum, rovnako najdrahší za posledné tri týždne bol aj obľúbený benzín 95. Cena motorovej nafty sa tiež zvýšila a dosiahla maximum za posledných 7 týždňov a bola tak najvyššia od začiatku mája.

Motoristi počas 25. týždňa nakupovali liter benzínu 98 za 1,815 eura, čo bola takmer o 3 centy vyššia cena ako v predchádzajúcom týždni. Benzín 95 sa predával za 1,599 eura za liter, čo bolo medzitýždenne viac o 2 centy. Motorová nafta bola na úrovni 1,523 eura za liter, o 4,6 centa viac ako pred týždňom.

Cena motorovej nafty tak bola v medziročnom porovnaní vyššia o 4,6 percenta, kvalitnejší benzín 98 o 1,7 percenta a obľúbený benzín 95 o 0,6 percenta.

Alternatívne palivá bez výraznejších zmien

Ostatné pohonné látky sa cenovo oproti predchádzajúcemu týždňu takmer nezmenili. Liter plynu LPG sa predával za 0,683 eura a plyn CNG mal hodnotu 1,601 za kilogram. Mierne drahší bol plyn LNG, za kilogram spotrebitelia zaplatili 1,556 eura.

Cena plynu CNG bola tak o 6,8 percenta vyššia ako v rovnakom týždni minulého roka a plyn LNG bol drahší o 6,5 percdenta. Cena plynu LPG medziročne klesla o 2 percentá.

Čo sa týka ďalších druhov alternatívnych palív, počas 25. týždňa stál podľa údajov Štatistického úradu SR kilogram plynu bioLNG 2,127 eura a medzitýždenne bol lacnejší o 4,3 centa. Cena vodíka ostala na hodnote z predchádzajúceho týždňa, kilogram za 21,6 eura a elektrická energia, slúžiaca na nabíjanie elektromobilov bola na úrovni 0,41 eura za 1 kWh (pri rýchlosti nabíjania AC).

Ako sme na tom v porovnaní so susedmi?

Aktuálne tak platí, že Slovákom sa pri ceste do zahraničia oplatí zväčša tankovať až za hranicami. V prípade benzínu boli totiž ceny nižšie tak v Poľsku, Česku, ako aj Maďarsku. Drahšie tankovali iba v Rakúsku. Výhodnejšie tankovanie ako na Slovensku pritom majú aj v obľúbených dovolenkových destináciách ako Chorvátsko či Bulharsko.

V prípade nafty sa slovenským šoférom podľa dát zozbieraných Európskou komisiou oplatí natankovať v Česku či Poľsku. Neplatí to už v prípade Maďarska ani Rakúska, kde by si za naftu priplatili. Rovnako ich výhodnejšie tankovanie nafty nečaká ani v Chorvátsku.

Podrobnejšie informácie a komplexný aktualizovaný prehľad cien základných palív v Európskej únii s rebríčkami krajín aj prehľadnými mapami nájdete v našom článku na tomto odkaze.

Analytik: Pokles cien v nedohľadne

Ceny samotnej ropy, od ktorej sa následne odvíjajú aj ceny pohonných látok, v 25. tohtoročnom týždni výraznejšie vzrástli. A to až o 3,17 percenta a dostali sa na úroveň 85,23 dolára za barel v prípade ropy Brent. Dôvodom prudkého rastu boli podľa analytika XTB Mareka Nemkyho primárne vyššie revízie silnejšieho dopytu od energetických agentúr, ale taktiež aj zvýšenie geopolitického napätia na Blízkom východe a na Ukrajine. V súčasnosti sa cena ropy oproti piatku minulého týždňa takmer nezmenila a zostáva na úrovni zhruba 85,7 dolára za barel ropy Brent.

"Geopolitické napätie zatiaľ neustupuje a cezhraničné útoky medzi Hizbaláhom z Libanonu a Izraelom pokračujú. Vojna medzi nimi by však mohla zatiahnuť opäť Irán do konfliktu, čo by výrazne poškodilo celý trh s ropou, keďže Irán je veľký producent a vývozca ropy," konštatuje analytik investičnej platformy XTB s dodatkom, že riziková prémia pri cenách ropy tak naďalej zostáva prítomná.

Zásoby ropy však v Spojených štátoch iba ďalej narastajú. "Za minulý týždeň dokonca do zásob pribudlo až 3,6 milióna barelov ropy, pričom sa už nachádzame v sezóne, kedy by ropa mala zo zásob práve ubúdať," hovorí Nemky. Analytici dokonca očakávali pokles zásob až o 2,6 milióna barelov, čo sa však nestalo a zatiaľ to tak značí slabý dopyt po pohonných hmotách v USA. USA však podľa Nemkyho nie je celosvetový príbeh, keďže naopak v Európe a v Japonsku zásoby postupne klesajú.

Veľkoobchodné ceny v Rotterdame naďalej pokračovali v miernom raste. Výhľad je však už stabilizačný, ako sme to mohli vidieť aj na cenách ropy. "Ceny na čerpacích staniciach však ešte budú mierne rásť a stabilizácia by mala prísť až v ďalšom týždni. Motoristická sezóna nám už začala a tak s nižšími cenami ako ich vidíme v súčasnosti veľmi rátať nemôžeme," myslí si analytik XTB. Všetko však ešte podľa neho môže ovplyvniť slabé oživenie spotreby v Spojených štátoch a zníženie geopolitického napätia na Blízkom východe, ktoré by rast cien pohonných hmôt utlmili.