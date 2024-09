Zlá situácia v doprave aj na poštách: Pozrite si prehľad problémových úsekov a obmedzení!

Aktualizované Zvýšená hladina Dunaja na Tyršovom nábreží v pondelok 16. septembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR

Výdatné dažde na Kysuciach a na západnom Slovensku spôsobili lokálne zatopenia diaľnic aj meškania a odrieknutia viacerých vlakov. Ako informuje ministerstvo dopravy, v pohotovosti sú zamestnanci všetkých podriadených organizácií rezortu, ktorí sa snažia zabezpečiť, aby bola doprava čo najplynulejšia.

Počasie najviac ovplyvnilo železničnú dopravu. Problémy sú najmä na cezhraničných linkách s Českom, viaceré vlaky boli odrieknuté, alebo majú výrazné meškania. Ako ďalej upozornilo ministerstvo dopravy, pre nepriaznivé počasie až do odvolania nepremávajú ani vlaky z Bratislavy do Viedne. ZSSK Cargo má momentálne pre obmedzené alebo zastavené preberanie vlakov v pohraničných oblastiach odstavených 18 naložených nákladných vlakov.

ŽSR museli odstraňovať popadané stromy, čo spôsobilo krátkodobé výluky na regionálnych tratiach v Bratislavskom, Trnavskom aj Trenčianskom kraji. Zastavená je aj doprava v bratislavskom prístave.

Problémy sú aj v cestnej doprave

Počas víkendu zasahovalo priamo v teréne 558 zamestnancov NDS s 261 kusmi ťažkej techniky. Najkritickejšia situácia bola na diaľnici D2, kde na niektorých úsekoch bola premávka obmedzená pre veľké množstvo vody na ceste. „Pri bratislavskej ZOO zaplavil diaľnicu vyliaty potok Vydrica. Diaľničiari však veľmi rýchlo odstránili nánosy bahna, osadili vrecia s pieskom a betónové zvodidlá, čím úsek do niekoľkých hodín sprejazdnili,“ uvádza ministerstvo.

Diaľničná patrola od piatku do nedele zasahovala v 169 prípadoch. Pre povodňovú situáciu v meste Čadca NDS o 24 hodín odložila plánovanú uzávierku tunela Horelica.

Zamestnanci SSC spolu s hasičmi počas celého víkendu odstraňovali popadané konáre a stromy, ktoré obmedzovali dopravu. Kritická situácia bola podľa rezortu dopravy najmä na cestách I. triedy a mostoch na Kysuciach. Pre dopravu museli uzavrieť most v Čadci, po dnešnej prehliadke statikom ho však môžu opäť otvoriť.

„Na Záhorí spôsobovali problémy nánosy bahna a stojaca voda. Uzavreté sú naďalej časti ciest v Stupave, kde prebiehajú záchranné práce. Uzavretá je aj časť cesty medzi Stupavou a Lozornom a tiež most cez rieku Moravu medzi obcami Moravský Svätý Ján a Hohenau. SSC opakovane čistí od nánosov z okolitých polí a stojatej vody aj cestu I/51 za obcou Radošovce. V tomto úseku je rýchlosť znížená na 50 km/h,“ upozorňuje ministerstvo.

Premávka pod Strečnom je dnes obojsmerná, práce na sanácii brala sa obnovia zajtra.

Lietadlá majú problém so silným vetrom

Z dôvodu silného vetra boli odklonené dve linky – lietadlo z Burgasu pilot odklonil do Budapešti. Následne sa to isté lietadlo, už prázdne, neúspešne pokúsilo pristáť v Bratislave, napokon sa mu podarilo pristáť na viedenskom letisku. Letisko M. R. Štefánika zaznamenalo aj niekoľko meškaní, napríklad pri prílete z Istanbulu či pri odletoch do Dalamanu, Dublinu a Antalye.

Počasie komplikuje situáciu aj na vodných tokoch. Dopravný úrad zastavil dopravu na Dunaji ešte v nedeľu večer. Na hlavnom toku sa momentálne nenachádzajú žiadne lode, všetky sú odstavené v prístave. Situáciu naďalej monitorujú plavební inšpektori, ktorí sú v nepretržitej pohotovosti.

Počas včerajšieho dňa musel Dopravný úrad riešiť aj dve mimoriadne udalosti, keď sa z kotviska odtrhli lode. V oboch prípadoch sa im však podarilo plavidlá zaistiť.

Problémy sú aj na pošte

Následky nepriaznivého počasia zasiahli aj chod niektorých pobočiek Slovenskej pošty. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu bolo nevyhnutné štyri pobočky uzatvoriť a na vybraných pobočkách dočasne obmedziť prevádzku, či doručovanie pošty. Všetky dotknuté pobočky sa nachádzajú v Bratislavskom kraji. Na ich znovuotvorení intenzívne pracujeme a o dostupnosti poštových služieb budeme verejnosť obratom informovať,“ informoval v pondelok hovorca pošty Martin Guzi.

Úplne zatvorené pošty: Jakubov, Borinka, Bratislava 46 Devín, Bratislava 47 Lamač.

Čiastočne obmedzené pošty: Bratislava 3 na Tomášikovej, dôchodky sa budú vydávať mimo halu na opačnej strane, ako sú poštové priečinky.

Úplne zastavenie doručovania z dôvodu možného ohrozenia zdravia, respektíve života doručovateľov: Vysoká pri Morave, Borinka.

Obmedzenie doručovania: Marianka, Stupava, Pernek, BA 37 Kramáre, BA 49 Devínska Nová Ves, BA 48 Záhorská Nová Ves.