Železničná spoločnosť objednala u konzorcia ďalších šesť vlakov Panter

Ilustračné foto. Foto: TASR

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) objednala u dvojčlenného konzorcia na čele s českou spoločnosťou Škoda Transportation ďalších šesť elektrických vlakov. Úplne tak využil zmluvu z roku 2021, ktorá predpokladala dodávku deviatich elektrických jednotiek s opciou na ďalších 11 súprav. Cena teraz objednaných vlakov bude v porovnaní s pôvodným kontraktom vyššia. Vyplýva to z dodatku, ktorý ZSSK uzavrela s uvedeným konzorciom.

ZSSK pred tromi rokmi podpísala s konzorciom, ktorého súčasťou je popri Škoda Transportation i slovenská firma ŽOS Trnava, zmluvu na dodávku deviatich štvorvozňových vlakov Panter v hodnote 76,28 milióna eur bez DPH. O rok neskôr využila prvú časť opcie a objednala ešte päť súprav.

Za šesť vlakov z najnovšej objednávky potom ZSSK zaplatí viac než za skoršie dodávky. Dohodli sa na postupe pri zvýšení ceny, a to v súlade s príslušným opatrením slovenského ministerstva dopravy. To umožňuje premietnuť do cien nepredvídateľné zdraženie materiálov. Aj po tomto zdražení by celková hodnota šiestich dodaných vlakov nemala prekročiť sumu 58,35 milióna eur. Každá súprava by tak oproti pôvodne dohodnutej cene z roku 2021 zdražela takmer o 15 percent. Dodané by mali byť najneskôr v roku 2026.

Škoda Transportation patrí do skupiny Škoda Group, ktorá je popredným európskym výrobcom vozidiel pre verejnú dopravu. Skupina v minulosti získala na Slovensku tiež zákazky napríklad na dodávku električiek a trolejbusov.