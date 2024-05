Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/fill

Záujem firiem o krátkodobý prenájom vozidiel stúpa. Rast začal akcelerovať počas pandémie a čipovej krízy. Vyplýva to z analýzy lízingovej spoločnosti Business Lease Slovakia.

„Súviselo to s opatrnosťou klientov viazať sa na dlhšie obdobie v rámci operatívneho lízingu, a preto radšej siahli po flexibilnom produkte, ktorý im ponúkal možnosť auto kedykoľvek vrátiť, hoci služba stojí viac. Čipová kríza zas predĺžila dodacie lehoty nových vozidiel a tento fakt rast záujmu o krátkodobé zapožičania respektíve mobilitu do doby dodania nových vozidiel ešte podporilo,“ uviedla výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková.

Spoločnosti Business Lease, ktorá je komplexným poskytovateľom mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby, predaja jazdených vozidiel či poskytovania krátkodobého prenájmu, tak podľa nej napríklad vzrástol vozidlový park zo 180 vozidiel v marci 2020 na 270 v marci 2024, a to mimo vozidiel, ktoré si spoločnosť požičiava od tretích strán.

O krátkodobý prenájom majú záujem väčšinou firmy, ktoré potrebujú vozidlá pre nových zamestnancov alebo na pracovné cesty, pričom nie všetci majú pridelené vlastné autá. Okrem toho sú to spoločnosti, ktoré realizujú časovo ohraničené projekty alebo školenia vyžadujúce cestovanie, a to buď po Slovensku alebo do zahraničia. Prípadne firmy čakajú na objednané vozidlo a potrebujú do doby jeho dodania jazdiť, aj vtedy je pre nich riešením krátkodobý prenájom.

Od dvoch rokov vyššie sa odporúča skôr operatívny leasing

Dĺžka prenájmu je prispôsobená účelu, pre ktorý si klient vozidlo požičiava. Krátkodobý prenájom obvykle trvá od jedného dňa do 12 mesiacov, niekedy aj dlhšie. Od dvoch rokov vyššie sa odporúča skôr operatívny leasing. Len za vlaňajšok napríklad najazdili klienti v rámci krátkodobého prenájmu spolu viac než 9 miliónov kilometrov.

Krátkodobý prenájom vozidla sa pritom v prípade záujmu dá predĺžiť v rámci operatívneho lízingu, alebo si vozidlo dokonca odkúpiť. „Výhodou je, že zákazník je s vozidlom oboznámený, pozná jeho stav a vie, že vozidlá majú zabezpečenú servisnú starostlivosť v súlade s predpismi výrobcu,“ dodal manažér v Business Lease Slovakia Pawel Bednárčik.

Business Lease Slovakia je lízingovou spoločnosťou patriacou do skupiny Business Lease Group. Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočku v Košiciach. Nadnárodná spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku a je divíziou AutoBinck Group.