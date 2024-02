Zamietnutá plavebná komora v Prahe je podľa Povodia Vltavy potrebná

Foto: unsplash.com/Radek Kozák

Nová plavebná komora v Prahe, ktorej stavebné povolenie zamietlo na základe podaných odvolaní ministerstvo pôdohospodárstva, je podľa Povodia Vltavy vo verejnom záujme. Vyťaženosť Vltavy v metropole sa podľa štátneho podniku, ktorý stavbu pripravoval, bude naďalej zvyšovať a absencia ďalšej komory pri Detskom ostrove prinesie do budúcnosti komplikácie. Na otázku ČTK to v stredu uviedol hovorca povodia Hugo Roldán.

Ministerstvo pôdohospodárstva minulý týždeň stavbu komory finálne zamietlo po tom, ako proti jej povoleniu podali odvolanie pražský magistrát, Prahy 5 a 1, Klub za starú Prahu a spolok Zdravý Rozum. Predtým ministerstvo odvolanie odmietlo, ale podávatelia sa potom obrátili na súd, ktorý im dal za pravdu a s ohľadom na judikát rezort nadruhýkrát rozhodol v ich prospech. Dôvodom je zohľadnenie faktu, že ministerstvo kultúry zvrátilo pôvodné kladné stanovisko pamiatkarov.

Podľa Roldána je existujúca komora pri Detskom ostrove najvyťaženejšia nielen v republike, ale v strednej Európe, čo spôsobuje neúnosné hromadenie čakajúcich plavidiel v historickom centre Prahy. Tie potom musia pri vzdúvadle so zapnutými motormi dlhý čas čakať alebo krúžiť v okolí Karlovho mosta, čo vedie k vyšším emisiám splodín a hlukovej záťaži.

Vltavská vodná cesta je splavná od Českých Budějovíc do Hamburgu

Štát podľa Roldána navyše investoval do zlepšenia parametrov Vltavskej vodnej cesty, ktorá je splavná od Českých Budějovíc do Hamburgu, takže sa nedá predpokladať, že by sa na nej lodná premávka v budúcnosti znížila. „Hlavné mesto Praha, Praha 5, Praha 1 a spolky, ktoré podali odvolanie, tým spôsobili, že v centre Prahy bude neustále ‚úzke hrdlo‘ plavby, ktoré výhľadovo bude situáciu v plynulosti plavby a javy popisované odvolateľmi zhoršovať,“ Uviedol s tým, že názory na novú komoru sa menia vo väzbe na zmeny politického vedenia mestských častí a hlavného mesta a nereflektujú jej skutočné prínosy pre Prahu.

Dodal, že nová komora by umožnila rýchlejšie odbavenie malých rekreačných a športových plavidiel, ktoré za súčasnej situácie nie sú schopné bez dlhého čakania preplávať. Umožnila by tiež zachovanie prevádzky v čase potrebnej údržby terajšej komory a funkciu by mala tiež pri povodniach. „V prípade povodní, keď sa plavidlá musia v najkratšom možnom čase premiestniť do ochranných prístavov, napomôže urýchliť presun plavidiel do ochranného prístavu Praha – Smíchov,“ uviedol hovorca.