Zákonodarcovia začali štvrtkové rokovanie diskusiou o cestovnom ruchu

Na snímke plénum Národnej rady SR. Foto: TASR

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok ďalší rokovací deň 19. schôdze diskusiou o novele zákona o podpore cestovného ruchu. Hovorí o tom, že medzi nástroje podpory turizmu na Slovensku sa má od budúceho roka zaradiť nový príspevok na rozvoj cestovného ruchu. Zároveň sa má zrušiť doterajšie poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu.

Jedným z cieľov je aj podpora zavádzania nových pravidelných leteckých spojení, čím sa má zvýšiť dostupnosť, atraktivita a podiel prenocovaní zahraničných návštevníkov v SR. Zákonodarcov popoludní čaká tradičná hodina otázok. Venovať by sa mali aj správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023. Na programe je vo štvrtok aj návrh Rastislava Krátkeho (Slovensko, Za ľudí, KÚ) na prijatie uznesenia k uzneseniu Európskeho parlamentu z 11. apríla o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv Európskej únie.