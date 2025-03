Za posledných 20 rokov pribudlo do diaľničnej siete desať nových tunelov

Na snímke tunel Višňové počas mimoriadneho kontrolného dňa na výstavbe diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Predmetom mimoriadneho kontrolného dňa bolo preveriť progres prác nielen na tuneli, ale aj na mostných objektoch. Vo Višňovom 26. augusta 2021. Foto: TASR

Za 20 rokov pôsobenia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pribudla do diaľničnej infraštruktúry desiatka tunelov. Rozostavané sú ďalšie tri tunely, medzi nimi aj najdlhší slovenský diaľničný tunel Višňové. Informovala o tom mediálna komunikácia NDS.

Diaľničiari pripomenuli, že v čase založenia NDS dostali do správy dva diaľničné tunely Branisko a Horelica. „Od vzniku NDS v roku 2005 pribudlo do diaľničnej siete 10 nových tunelov, a to najmä v Žilinskom a Prešovskom kraji. Aktuálne sú rozostavané ďalšie tri tunely, dva v Žilinskom kraji a jeden pri Prešove,“ uviedla NDS.

V roku 2007 bol do prevádzky uvedený bratislavský mestský diaľničný tunel Sitina, ktorý má viac než 1,4 kilometra. Podľa NDS tento tunel odbremenil mesto od tranzitnej dopravy smerujúcej najmä do Českej republiky a naopak. V ďalších rokoch pribúdali tunely najmä na východnom Slovensku. Dostaval sa tunel Bôrik a o pár rokov aj Šibenik, oba v Prešovskom kraji. V rokoch 2017 až 2021 pribudli tunely Poľana, Svrčinovec, Považský Chlmec, Ovčiarsko a tunel Žilina.

„Diaľničiari v roku 2021 sprejazdnili aj tunel Prešov a v roku 2023 na východe Slovenska pribudol zatiaľ najmladší tunel Bikoš. V tomto regióne v najbližších rokoch pribudne aj ďalší tunel Okruhliak, ktorý je aktuálne vo výstavbe v rámci úseku R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa,“ informovala NDS. Medzi rozostavanými tunelmi sú aj Čebrať a Višňové. Diaľničiari pripomenuli, že tunel Višňové bude po dostavbe najdlhším slovenským diaľničným tunelom s dĺžkou takmer 7,5 kilometra.

NDS obstaráva zhotoviteľa úseku D1 Turany – Hubová, kde tiež pribudnú dva diaľničné tunely, a to Korbeľka a Havran. „Po dokončení tohto úseku bude mať Slovensko priame spojenie medzi Bratislavou a Košicami, pričom počas tejto trasy motoristi prejdú až desiatimi tunelmi,“ dodala NDS.