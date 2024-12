Vallo: Prvá skúšobná jazda petržalskej električky bude 19. decembra

Napredovanie vo výstavbe petržalskej električky. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Prvá skúšobná električka prejde po celej trati v bratislavskej Petržalke vo štvrtok (19. 12.). Potvrdil to primátor Bratislavy Matúš Vallo na stredajšom brífingu po rokovaní s prezidentom SR Petrom Pellegrinim.

„Máme za sebou posledné testovanie na trati a zajtra naozaj prebehne prvá skúšobná jazda petržalskej električky. Plním tak svoj sľub, že do Vianoc tá jazda prebehne,“ povedal Vallo.

Prvá skúšobná jazda je podľa neho jasným signálom, že veľká, respektíve hlavná časť projektu je pripravená. Deklaruje, že chce splniť aj druhú časť sľubu a to, že električky začnú oficiálne premávať, aj s cestujúcimi, na jar 2025. „Druhá časť sľubu bude, že na jar začnú na tejto trase jazdiť aj ľudia, keď skolaudujeme a dokončíme všetko, čo bolo potrebné,“ odkázal Vallo.

S plnou prevádzkou električky sa počíta na jar 2025

Primátor už pred časom avizoval, že od momentu, ako zhotoviteľ odovzdá trať hlavnému mesta, čo malo byť na základe záväzku zhotoviteľa do 15. decembra, nastane náročný proces skúšok a povoľovania pre užívanie električky, ktorý potrvá niekoľko týždňov až mesiacov. Za ten čas by sa mali stavebné kapacity presunúť na ďalšie miesta stavby, kde budú dokončovať prístrešky, nástupiská pre cestujúcich, chodníky a cyklochodníky či zábradlia. S plnou prevádzkou električky sa počíta na jar 2025. Úplne dokončená má byť do konca letných prázdnin.

S výstavbou trate v úseku Jungmannova – Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Stavba podľa magistrátu od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. O zintenzívnení prác mesto so zhotoviteľom viackrát rokovalo.

Druhá fáza dopravného projektu bola financovaná z eurofondov

Hlavné mesto a rezort dopravy v novembri informovali, že výstavba má mať plynulé financovanie, keďže podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom prostriedku. Ide o sumu viac než 66 897 914 eur z eurofondov určenú na financovanie druhej fázy dopravného projektu.