V prvom polroku sa na Slovensko doviezlo 31 409 automobilov

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Ivana Cajina

Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka sa na Slovensko doviezlo 31 409 automobilov, väčšina z nich bola ojazdených. V júni bolo dovezených 5052 vozidiel, čo je medzimesačne pokles o takmer 500 áut. Vyplýva to z údajov spoločnosti Aures Holdings, pod ktorú patrí sieť predajní AAA Auto a Mototechna.

„Práve skončený prvý polrok roku 2024 ukázal, že dovoz jazdených áut na Slovensko z cudziny neutícha. Slováci si ich individuálne doviezli takmer 31 500, čo znamená, že ak by takýto trend pokračoval aj v druhom polroku, celkový počet by mohol atakovať hranicu 63 000 automobilov, čím by sa medziročne navýšil. Vlani ich totiž bolo spolu importovaných 61 759,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holding Karolína Topolová.

Zároveň dodala, že minulý rok bolo takmer 9000 áut starších než 15 rokov a ďalších viac než 10 000 vo veku od desať do 15 rokov. Staré autá s vysokým nájazdom kilometrov sú podľa nej najrizikovejšie z pohľadu technického stavu a pôvodu.

Z údajov spoločnosti vyplynulo, že najviac áut bolo v júni tohto roka dovezených v Bratislavskom kraji, a to 1128. Najmenej ich bolo v Prešovskom kraji, spolu 494 vozidiel. Za prvý polrok 2024 bol najväčší počet dovezených áut počas mája (5551), naopak, najmenší v januári (4679).