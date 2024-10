V diaľničnom tuneli Čebrať sa dokončuje betonáž vozovky

Výstavba tunela Čebrať. Foto: TASR

Práce na stavbe liptovského úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová pokračujú. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na sociálnej sieti, v tuneli Čebrať sa zakrátko dokončia práce na betonáži vozovky. V pravej tunelovej rúre bola vozovka položená v letných mesiacoch a aktuálne sa práce sústredili do ľavej tunelovej rúry. Súbežne prebiehajú práce na realizácii požiarneho vodovodu, tunelových chodníkov a v oboch rúrach sa čistí drenážne odvodnenie. „Okrem významného stavebného progresu v tuneli Čebrať sa dokončujú aj práce na hlavnej trase, ako je zahumusovanie svahov či realizácia žľabov, a začala sa aj montáž informačného systému diaľnice.

V rámci stabilitných opatrení boli dokončené pilótové steny, nosné konštrukcie mostov aj galéria a aktuálne prebieha položenie vrstiev vozovky,“ uviedli diaľničiari. NDS má zároveň v pláne predčasne spustiť koncovú, takmer dvojkilometrovú časť úseku a presmerovať tak dopravu smerujúcu do Liptovského Mikuláša na už dokončenú časť diaľnice. Liptovská stavba diaľnice D1 bude mať dĺžku 14,92 kilometra. Súčasťou stavby je aj tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 km. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a po dobudovaní sa napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Dokončený by mal byť do konca roka 2025. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.