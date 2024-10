Trnavský samosprávny kraj spúšťa v najbližších týždňoch modernizáciu viacerých ciest

Ilustračné foto. Foto: TASR

V najbližších týždňoch sa začne na území Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) s modernizáciou viacerých ciest druhej a tretej triedy. Informovala o tom hovorkyňa TTSK Natália Petkáčová. Spomedzi ciest druhej triedy prejde modernizáciou 300-metrový úsek v obci Dolné Dubové v Trnavskom okrese. Pôjde o kompletnú výmenu vozovky a v prípade potreby aj jej podložia. Investícia Trnavského kraja predstavuje 97 000 eur. „Modernizácia potrvá približne jeden mesiac, pričom počas prác bude cesta prejazdná vždy v jednom pruhu a doprava bude riadená dočasným dopravným značením.

Pri prejazde modernizovaným úsekom sa môže vyskytnúť zdržanie,“ upozornila hovorkyňa. Modernizovaný bude aj úsek za obcou Okoč v okrese Dunajská Streda. Nadviaže na predchádzajúcu rekonštrukciu cesty vo Veľkom Mederi. „Od stredy 16. októbra sa okrem výmeny vozovky na niektorých miestach počíta aj s výmenou podložia. Práce sú naplánované predbežne do polovice novembra a stáť budú 134 000 eur,“ priblížila Petkáčová. Trnavský kraj pokračuje aj v modernizácii cesty druhej triedy v obci Janíky (okres Dunajská Streda). Nadväzuje tak na minuloročnú rekonštrukciu.

„Tentoraz prejde modernizáciou úsek v dĺžke jedného kilometra od konca rekonštruovanej cesty z minulého roka po hranicu s Bratislavským krajom,“ doplnila s tým, že počas prác bude cesta prejazdná vždy v jednom jazdnom pruhu. Ich harmonogram je naplánovaný do konca novembra. „V rozpočte Trnavského kraja je na modernizáciu cesty v Janíkoch vyčlenených 405 000 eur,“ dodala. V rámci ciest tretej triedy štartuje modernizácia v vozovky v obci Zavar v okrese Trnava v dĺžke 1,5 kilometra. Konkrétne v úseku od kruhového objazdu po koniec obce smerom na Križovany nad Dudváhom. Na niektorých miestach bude vykonaná aj hĺbková rekonštrukcia.

„Stavebné práce potrvajú približne do konca novembra a počas nich bude cesta prejazdná vždy v jednom jazdnom pruhu. Trnavský kraj do tejto modernizácie investuje sumu 341 000 eur,“ doplnila hovorkyňa. Do konca novembra potrvajú aj práce na ceste tretej triedy v obci Petrova Ves v okrese Skalica v úseku od križovatky s cestou druhej triedy smerom na obec Letničie. „Vzhľadom na stav vozovky sa okrem výmeny asfaltu bude v niektorých miestach realizovať aj výmena podložia,“ dodala. Cena stavebných prác je 501 000 eur, pričom zhotoviteľ zabezpečí počas tohto obdobia prejazdnosť aspoň jedného pruhu. „Pri prejazde rekonštruovanými úsekmi vyzývame motoristov na rešpektovanie dočasného dopravného značenia,“ zdôraznila.