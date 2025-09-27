Život bez auta si väčšina ľudí už nedokáže predstaviť. Kým niektoré modely sa objavili na trhu a po pár rokoch zmizli, iné sa stali legendami, ktoré pozná celý svet. Viete, ktoré vozidlá patria k tým najpredávanejším?
Automobilový priemysel má za sebou viac ako sto rokov histórie. Počas tohto obdobia vznikli tisíce modelov, no len zopár z nich sa zapísalo medzi skutočné legendy. Niektoré autá si získali vodičov vďaka spoľahlivosti, iné pre dostupnú cenu či ikonický dizajn.
Portál World Wide Mobility zverejnil rebríček TOP 10 najpredávanejších automobilov všetkých čias. Niektoré modely vás možno prekvapia a niektoré sa možno nachádzajú aj vo vašej garáži.
10. Lada Classic – viac ako 16 miliónov kusov
Jednoduchá, odolná a lacná – presne taká bola Lada Classic. V bývalom Sovietskom zväze a vo východnej Európe bola desaťročia štandardom. Jej konštrukcia bola síce zastaraná, no práve vďaka jednoduchosti vydržala aj v extrémnych podmienkach.
9. Toyota Camry – viac ako 17 miliónov kusov
Toyota Camry je synonymom rodinného sedanu, najmä v USA a Ázii. Roky dominuje predajom v Spojených štátoch a považuje sa za jedno z najspoľahlivejších áut svojej triedy.
Pokračovanie článku nájdete na ďalšej strane.
1 / 4